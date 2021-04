Cristiano Ronaldo recibe duras críticas: Parece un fantasma en el campo

Cristiano Ronaldo se encuentra bajo la lupa en Italia tras cerrar este domingo su tercer partido consecutivo sin anotar goles, algo que la Juventus pagó con un deslucido empate 1-1 ante Fiorentina, lo que complica sus opciones de clasificar a la próxima Champions League.

La prensa italiana, que sigue preguntándose si el futuro de CR7 seguirá siendo en la Juventus, arremetió contra el portugués por su gris actuación en Florencia, en la que perdonó una gran oportunidad de cabeza en los últimos minutos.

Cristiano Ronaldo marcado por Martín Cáceres en el Artemio Franchi. Foto: EFE

“¿Qué le pasa?”, es la pregunta que se hace la prensa deportiva italiana este lunes. “El equipo está desconectado, sin juego, sin alma, con Cristiano pareciendo un fantasma sobre el campo, deambulando, casi desinteresado por el partido”, explicaba Corriere della Sera.

La sequía de Cristiano Ronaldo

Una sequía de tres partidos, le pasa factura al luso en un momento en el que su aportación es determinante para salvar a una temporada ya por debajo de las expectativas iniciales. El último gol de CR7 se remonta al 7 de abril, cuando marcó el 1-0 en el triunfo por 2-1 contra el Napoli.

Desde entonces, no ha visto puerta contra el Genoa, el Parma y la Fiorentina, además de perderse por lesión la visita al Atalanta. En estos cuatro partidos, la ‘Juve’ sumó dos victorias, en casa contra el Genoa y el Parma, perdió contra el Atalanta y no pasó del 1-1 contra el Fiorentina en el estadio Franchi.

Eso sí, el técnico del Juventus, Andrea Pirlo, no dudó en defender a su estrella: “Para mí no hizo un mal partido. Atléticamente estuvo mejor que en otros partidos, tuvo ocasiones que no pudo aprovechar, pero no lo hizo mal”.

Con información de EFE.

