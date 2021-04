La fecha 2 de la Copa Libertadores 2021 iniciará este martes 27 con partidos de infarto como el Palmeiras vs Independiente del Valle por el Grupo A o el Boca Juniors vs Santos por la serie C.

El miércoles 28, Universitario de Deportes visitará la casa de Defensa y Justicia con la necesidad de sumar una victoria, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). Más tarde, River Plate recibirá a su similar de Junior de Barranquilla en el Monumental de Núñez.

Sporting Cristal, por su parte, se medirá contra Racing Club el jueves 28 desde el Cilindro de Avellaneda, correspondiente al Grupo E. Los rimenses llegan motivados por su grato presente en la Liga 1 Betsson.

Revisa la programación de la segunda jornada de Copa Libertadores 2021, así como las tablas de colocaciones de todos los grupos.

Copa Libertadores 2021: programación de la fecha 2

Martes 27 de abril

Partido Horario Canal Atlético Mineiro vs. América de Cali 5.15 p. m. ESPN Flamengo vs. U. La Calera 5.15 p. m. Fox Sports Brasil LDU vs. Vélez 5.15 p. m. ESPN 2 Boca Juniors vs. Santos 7.30 p. m. ESPN 2 Internacional vs. Deportivo Táchira 7.30 p. m. Facebook Watch Palmeiras vs. Independiente del Valle 7.30 p. m. ESPN

Miércoles 28 de abril

Partido Horario Canal Defensa y Justicia vs. Universitario 5.00 p. m. ESPN 2 Cerro Porteño vs. La Guaira 5.00 p. m. Facebook Watch Nacional vs. Atlético Nacional 5.00 p. m. ESPN River Plate vs. Junior 7.00 p. m. ESPN 2 I. Santa Fe vs. Fluminense 7.00 p. m. Facebook Watch Barcelona SC vs. The Strongest 9.00 p. m. Facebook Watch Olimpia vs. Always Ready 9.00 p. m. Fanatiz

Jueves 29 de abril

Partido Horario Canal Racing vs. Sporting Cristal 5.00 p. m. ESPN 2 U. Católica vs. Argentinos Juniors 5.00 p. m. Fanatiz Sao Paulo vs. Rentistas 7.00 p. m. Facebook Watch

Copa Libertadores 2021: tabla de posiciones

Grupos A, B, C y D

Copa Libertadores 2021: Tabla de posiciones

Grupos E, F, G y H

Copa Libertadores 2021: Tabla de posiciones

¿Dónde ver la Copa Libertadores ONLINE gratis?

En caso de que quieras seguir la Copa Libertadores ONLINE, la cuenta oficial del torneo en redes sociales transmitirá algunos partidos a través de Facebook Watch.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.