Cristiano estaría presto a bajar su sueldo para volver al Manchester United

Información brindada por La Gazzetta dello Sport asegura que Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a reducir su astronómico salario de 31 millones de euros a 20 con la finalidad de regresar al club donde se hizo mundialmente conocido, el Manchester United. De esa manera, pondría fin a su paso por la Juventus de Turín tras tres temporadas en el multi campeón del fútbol italiano.

Para llevar a cabo esta operación, uno de los principales protagonistas es el agente de Ronaldo, el también portugués Jorge Mendes quien en primera instancia deberá encontrar la formula para que el jugador de 36 años pueda abandonar a la Vecchia Signora, con quien mantiene contrato hasta finales de junio del 2022. El salario no sería el principal inconveniente pues según reporta el rotativo italiano, Cristiano estaría dispuesto en reducir once millones de euros su sueldo con tal de volver a pisar Old Trafford y ya tendría el visto bueno del entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

De concretarse su llegada a los Diablos Rojos de Inglaterra, Cristiano Ronaldo completaría un ataque de temer que ya tiene a los jóvenes ingleses Marcus Rashford y Mason Greenwood, el francés Anthony Martial y el uruguayo Edinson Cavani. Los mencionados serían sus compañeros en la delantera mientras que los encargados de generar el juego y habilitar al ‘Bicho’ serían Paul Pogba y su compatriota y compañero de selección, Bruno Fernandes.

Otra de las instituciones con las que se vinculó un posible retorno de ‘CR7′ fue el más ganador de la Champions League, el Real Madrid, con el cual consiguió 4 ‘Orejonas’ e incluso 3 de manera consecutiva, sin embargo a pesar de su brillante paso por la escuadra español, el presidente de la ‘Casa Blanca’, Florentino Pérez descartó su vuelta con una frase tajante: “no tiene sentido”.

La puja por los servicios del luso parece empezar fuerte, pero según la información vertida por el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el deseo del canterano de Sporting Club de Lisboa, es regresar al Manchester United, equipo donde logró una Liga de Campeones (la primera de su carrera) en la temporada 2008-2009, además de tres Premier League, un Mundial de Clubes y su primer Balón de Oro en el 2008.

