Libertad vs. Palestino se miden EN VIVO por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2021 ONLINE EN DIRECTO este jueves 22 de abril. La transmisión por internet podrá ser seguida por el canal de DirecTV Sports a partir de las 7.30 p. m. de Perú y 9.30 p. m. de Paraguay desde el Estadio Dr. Nicolás Leoz (Asunción). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Libertad vs Palestino EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Libertad atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura paraguayo, ya que solo ha sufrido tres derrotas en 12 encuentros (ganados 8, empatados 1, perdidos 3), por lo que arrancará su participación en la Copa Sudamericana con mucha confianza.

Palestino, por su parte, no tuvo un buen arranque en el Campeonato PlanVital de Chile y perdió sus dos primeros encuentros. Sin embargo, logró ajustar algunas piezas y ya suma tres encuentros sin conocer la derrota (ganados 2, empatados 1) en todas las competiciones, además de superar a Cobresal en la fase previa de este certamen.

Libertad vs. Palestino: ficha del partido

Partido Libertad vs. Palestino ¿Cuándo juegan? Jueves 22 de abril del 2021 ¿Dónde? Estadio Dr. Nicolás Leoz ¿A qué hora? 7.30 p. m. de Perú y 9.30 p. m. de Paraguay ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Libertad vs. Palestino?

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el Libertad vs. Palestino?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Peru

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

¿Cómo ver DirecTV Sports en Perú?

En Perú y en Sudamérica, puedes encontrar la señal de DirecTV Sports a través de la siguiente guía de canales:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

