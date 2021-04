Pep Guardiola criticó la creación de la Superliga: “Esto no es deporte”

Cada vez aparecen más detractores de la Superliga Europea. En un principio, fueron las principales entidades de fútbol (UEFA y FIFA), y ahora lo son los actores principales del deporte rey: jugadores y entrenadores. El más reciente ha sido Pep Guardiola, estratega del Manchester City (fundador de este torneo), quien criticó duramente la creación de este certamen selecto.

“ El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa, cuando el éxito está garantizado . No es deporte cuando no importa si pierdes. No es justo que haya equipos que luchen arriba y no puedan clasificarse porque el éxito sólo está garantizado para algunos clubes”, comenzó declarando el entrenador de los ciudadanos en conferencia de prensa.

Guardiola contó que se enteró de la Superliga horas antes de que se emitiera el comunicado oficial y pidió que el presidente (Florentino Pérez) saliera a especificar de qué se trata este torneo. “Me encantaría que el presidente saliera a explicarle a todo el mundo cómo se llegó a tomar esa decisión. Yo apoyo a mi club, me encanta formar parte del Manchester City, pero también tengo mi opinión”, indicó.

En esa mima línea, criticó el porqué de la elección de estos equipos y no de otros que han conquistado la Champions en cuatro o cinco oportunidades, como el Ajax, por ejemplo. “Todos necesitamos saber por qué participan estos equipos y otros no. El Ajax, por ejemplo, tiene cuatro o cinco Copas de Europa y no está. Tienen que aclararlo”, sentenció.

Asimismo, no se contuvo en cuestionar el accionar de la UEFA. “No hay que ser cínicos. Todo el mundo mira sus propios intereses y la UEFA también. Ellos, llegados a este punto, han fallado. En la parte más importante de las ligas, cuando luchamos por títulos, Lewandowski no pudo jugar ante el PSG porque se lesionó con su selección. La UEFA lo decidió así y Lewandowski no pudo jugar por lesión. Cada uno mira sus intereses”, expresó.

