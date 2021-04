La jornada 33 de LaLiga Santander vuelve este fin de semana . Por un lado, el Atlético de Madrid buscará seguir en lo más alto de la tabla, mientras que el Real Madrid intentará acortar distancias con los colchoneros, al igual que el FC Barcelona. Por su parte, el Celta de Vigo de Renato Tapia quiere seguir escalando posiciones en la clasificación.

La jornada inició este domingo 18 de abril con dos encuentros. Osasuna le ganó por 2-0 a Elche con goles de Barja (38) y González (68) en El Sadar, mientras que Sevilla le dio vuelta a la Real Sociedad y ganó por 2-1 con tantos de Fernando (22) y En-Nesyri (24).

El resto de partidos se jugarán este mismo domingo. Por ejemplo, Alaves vs. Huesca (9.15 a. m.) chocarán en el Estadio de Mendizorroza y Atlético de Madrid vs. Eibar (9.15 a. m.) en el Wanda Metropolitano. Los colchoneros son líderes de LaLiga con 67 puntos, por lo que necesitan sumar de a tres para despuntarse de sus más cercanos perseguidores.

Cádiz vs. Celta de Vigo (11.30 a. m.), Real Betis vs. Valencia (11.30 a. m.), Getafe vs. Real Madrid (2.00 p. m.) y Levante vs. Villarreal (2.00 p. m.) completan los partidos de este domingo 18 de abril. Los merengues se encuentran segundos en la tabla de posiciones con 66 unidades, por lo que buscarán una victoria para arrebatarle el primer puesto al Atleti.

Los partidos restantes entre el Athletic Bilbao vs. Valladolid (12.00 p. m.) y Barcelona vs. Granada (12. p. m.) se llevarán a cabo el miércoles 24 y jueves 29 de abril, respectivamente. Ambos encuentros fueron reprogramados debido a sus partidos por la Copa del Rey.

Domingo 18 de abril

Horario Partido Escenario Finalizado Osasuna 2-0 Elche Estadio El Sadar Finalizado Real Sociedad 1-2 Sevilla Reale Arena 9.15 a. m. Alaves vs. Huesca Estadio de Mendizorroza 9.15 a. m. Atlético Madrid vs. Eibar Wanda Metropolitano 11.30 a. m. Cádiz vs. Celta de Vigo Estadio Ramón de Carranza 11.30 a. m. Real Betis vs. Valencia Estadio Benito Villamarín 2.00 p. m. Getafe vs. Real Madrid Coliseum Alfonso Pérez 2.00 p. m. Levante vs. Villarreal Estadi Ciutat de València

Miércoles 24 de abril

Horario Partido Escenario 12.00 p. m. Athletic Bilbao vs. Valladolid Estadio San Mamés

Jueves 29 de abril

Horario Partido Escenario 12.00 p. m. Barcelona vs. Granada Camp Nou

