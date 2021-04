Hernán Barcos: “Es fácil jugar con Farfán”

Por: José Varela

La experiencia y jerarquía de Hernán Barcos ha sido suficiente para ganarse el cariño del hincha de Alianza Lima. El ‘Pirata’ habló con La República sobre la rápida conexión que hizo con Jefferson Farfán y de cómo se siente en La Victoria.

¿Qué tan importante fueron tus padres en tu carrera?

Mi padre era técnico de fútbol amateur, empecé a jugar con él. Lo perdí cuando yo tenía 10 años, pero ya tenía inculcado que quería ser jugador de fútbol. Después mi mamá me apoyó siempre. A los 16 años me fui de la casa (a Racing en Buenos Aires) y me brindó el empujón de tranquilidad. A mi madre le debo todo.

¿Qué fue lo más extravagante que viviste durante la carrera?

Cada país tiene una cultura diferente. China, Serbia, Bangladesh. La vida, sobre todo. En China, por ejemplo, yo iba a entrenar en moto eléctrica.

¿Cómo te trata Lima?

Desde el primer momento me trataron bien, con mucho respeto. Con el hincha del club apoyando no solo a mí sino a todo el equipo. Ojalá podamos sentir ese aliento de la gente en la cancha, pues será lindo para todos nosotros.

Serás nuevamente papá… ¿Nacerá en Perú?

Sí, ya está programado para que sea aquí. Uno de los motivos de traer a mi familia fue ese, porque mi mujer tenía siete meses y si la dejaba en Brasil después no iba a poder venir sola. Así que decidimos venir todos juntos.

¿Será hijo o hija?

Será un niño (el segundo con Giuli, su actual esposa, porque ya tienen a Gael). Tengo a Abril (12) y Emilio (10), ellos viven en Brasil con su mamá.

¿Querías ser ecuatoriano?

Me iba a nacionalizar porque podía llegar a la selección, pero a principios del 2012 salí de Liga de Quito y me fui a Brasil. Venía bien en mi carrera y aunque veía remota, casi imposible la posibilidad de jugar en la Argentina, ese mismo año me llamaron y no desaproveché.

¿Cómo han llegado a acoplarse Farfán y tú tan pronto?

Jefferson es un jugador muy importante, muy simple, y digo simple como persona, porque como jugador es completo. Es fácil jugar con él porque ya sabemos lo que quiere, lo que le gusta y cómo buscarlo. Fíjate que nosotros en las jugadas que hacemos él me mira y yo lo miro, ya sabemos lo que el otro va a hacer sin entrenarlo tanto. Cuando tienes jugadores inteligentes lo importante son los minutos de juego. Fuera del campo hablamos mucho.

¿Cómo le haces para sacarte la marca de los centrales?

Fácil no es (ríe), pero uno trabaja mucho con el cuerpo. Eso se gana con la experiencia y sabiendo usar el cuerpo. Con Sebastián Gonzales Zela hablo casi todos los días para tratar de mostrarle eso porque él tiene un cuerpo muy bueno, también tiene estatura. Es el futuro de Alianza.

¿Cuál será el equipo más complicado a vencer de cara al objetivo?

He visto casi todos los partidos desde que llegué a Perú. Hay equipos más parejos, más completos. Cristal lo demostró. Sinceramente me preocupo más en lo que tenemos que hacer a lo que hace el rival. Los demás tienen que preocuparse de Alianza.

¿Cómo apoyas a los más jóvenes?

Nosotros tratamos de apoyar a los chicos, de darle la tranquilidad, que jueguen sueltos, tranquilos, no sacarle la responsabilidad, sí la presión. A la hora de tomar decisiones no se hace solo con la pierna sino también con la cabeza.

¿Tu contrato con el club es hasta diciembre?

Yo llegué con una cláusula de que si ascendíamos a primera o jugando el 70 por ciento de los partidos tenía un año más de contrato . Estamos viendo sellar ese vínculo si lo haremos por uno o dos años. Esta semana lo resolvemos.

De quedarte un año más, podrías jugar también con Paolo Guerrero...

Sería hermoso, porque son dos referentes del club. Ojalá tenga la oportunidad de compartir con ellos.

