Alberto Fernández no asegura realización de la Copa América 2021

Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, expuso su posición respecto a la realización de la próxima Copa América 2021 a disputarse en Argentina y Colombia entre el domingo 13 de junio y el sábado 10 de julio.

El máximo mandatario argentino instaló la incertidumbre tras la crisis sanitaria que aqueja a su país y al resto de Sudamérica. “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, detalló.

Fernández planteó este escenario dos días después de que el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, asegurara al programa ESPN F12 que la Copa América “desde nuestra parte, no corre peligro alguno”. Asimismo, el máximo representante del fútbol sudamericano confirmó un lote de 50.000 vacunas de Sinovac para los planteles del fútbol profesional en esta parte del mundo.

“La Copa América va con público o sin público. Intentaremos lograrlo y de eso dependemos y somos respetuosos de la política sanitaria de cada uno de los dos países, pero la intención conversada con el ministro Lammens y también con el ministro Lucena del deporte de Colombia es que tengamos por lo menos 30% de los estadios con público”, dijo Domínguez.

“Salir de la Argentina, ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes. Si se hace, habrá que extremar todos los cuidados. Sin salir de la Argentina, los equipos están teniendo un alto nivel de contagios, saliendo de la Argentina todo puede ser peor”, agregó el presidente argentino.

“A nosotros, el fútbol nos encanta. Lo único que puede distraerme en estos días de encierro que tuve que pasar son los partidos de Argentinos Juniors, que no me dieron satisfacciones porque fueron dos partidos 0 a 0 y no lo disfruté. Para todos los argentinos, el fútbol es una pasión y un momento de esparcimiento muy importante. Pero tenemos que actuar con mucho cuidado”, sentenció Fernández, quien pasó un mal rato tras haber dado positivo a la COVID-19 días atrás.

La Copa América 2021 fue suspendida el año pasado tras la pandemia del nuevo coronavirus. En este 2021, las selecciones participantes serán diez y únicamente podrán ser sudamericanas. Australia y Qatar, que iban a formar parte del torneo en 2020, no podrán asistir a dicho evento deportivo.

A priori, la Copa América se disputará en dos zonas de cinco equipos: en los estados argentinos, competirá el equipo local junto con Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay; en los estados colombianos participarán el combinado cafetero, Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador.