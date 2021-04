Barcelona: Koeman confirmó que no guardará a Lionel Messi antes del clásico

FC Barcelona disputará en tan solo una semana dos encuentros cruciales de cara a sus aspiraciones para quedarse con LaLiga Santander. Los azulgranas jugarán este lunes 5 de abril ante Real Valladolid y cinco días después visitarán al Real Madrid en la ciudad de Valdebebas . Ronald Koeman sabe que ambos partidos son igual de importantes, por lo que mañana no guardará a Lionel Messi, a pesar que está a una tarjeta amarilla de perderse el clásico.

En lo que va de la temporada 2020/21 el argentino ha recibido cuatro amonestaciones. De recibir una quinta, no estaría ante Real Madrid. Pese a que la presencia de la ‘Pulga’ corre peligro en el clásico español, Koeman confirmó su participación ante Valladolid.

“Sabemos que está a una tarjeta de la sanción pero no es un momento de descansar ni por tarjetas ni por frescura de un jugador. Siempre existe el riesgo, pero quedan 10 jornadas. Lo mejor es ir partido a partido y poner el mejor equipo que pienso para ganarlo”, comentó en conferencia de prensa el estratega del cuadro azulgrana.

En cuanto al partido ante Valladolid, el holandés admitió que el rival de turno no llega en su mejor momento debido a las ausencias. “No debemos pensar en sus bajas y hay que entrar con energía y ritmo de balón. Si perdemos el balón, hemos mejorado en este sentido y hay que estar a este nivel. Si lo hacemos, no tendremos problemas pero no hay que relajarse”, añadió.

Finalmente se refirió a Sergi Roberto y Gerard Piqué, quienes han vuelto a entrenar con el primer equipo. “Están entrenando con el equipo. Han mejorado bastante y son decisiones que debemos tomar mañana por la mañana. No vamos a arriesgar”, culminó.

