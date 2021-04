Colombia: sobreviviente cuenta los abusos sexuales en el mundo del box

“Nos daba las dietas, pero a cambio de tener sexo con él”, cuenta una boxeadora colombiana sobre los abusos sexuales cometidos por una década por Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo, que aprovechó su posición de poder para abusar de ella a los 14 años, cuando empezaba su carrera como pugilista.

“Cuéllar nos daba lo de los transportes, pero a cambio de tener sexo con él, de que me dejara tocar. Los viáticos que tenía que darme, que me correspondían, me los daba por una tocada, por besos. Abusaba del poder que tenía”, relató a la agencia Efe la joven sobreviviente que ahora tiene 23 años.

Ella es una de las que denunció a este alto mando ante la Fiscalía en 2018 en un proceso que aún no ha avanzado mucho. Como ella, una docena de jóvenes boxeadoras, la mayoría adolescentes del suroeste de Cali, denunciaron que Cuéllar usó su posición de poder durante más de una década para abusar de ellas sexualmente a cambio de permitir su progreso en el deporte.

Para cuando empezaron los abusos, la boxeadora tenía 14 años. Sin embargo, contó que solo pudo cortar los abusos cuando tenía 23 años y relató que a Cuéllar “no le gustó” que ella hubiese tomado esa decisión.

“En el momento que yo estuve con él fue por necesidad y nunca por placer. Lo que me dijo es que ya tenía una mujer más joven y más bonita que yo, imagínese yo tenía 23 años”, contó la joven. Por ello, tuvo que retirarse de la Liga del Valle del Cauca.

El abogado Elmer José Montaña, representante de algunas de las boxeadoras, asegura que la renuncia de Cuéllar “es fruto de las denuncias que valientemente presentaron las deportistas, acompañadas por sus entrenadores”.

El penalista puntualiza que esta problemática viene ocurriendo desde hace “unos 10 años, razón por la que algunas jóvenes abandonaron el boxeo”.

“Nos tenemos que llenar de fuerza por lo que más queremos. Así como el boxeo está fuerte, así mismo tenemos que ser fuertes en la vida para pelear en la vida por lo que es bueno y contra lo que es malo”, señaló la deportista.

Hasta el momento, el dirigente deportivo no se ha manifestado sobre las denuncias en su contra.