Aldo Corzo fue captado incumpliendo los protocolos sanitarios luego de un partido de Universitario de Deportes, hecho que generó numerosas críticas en su contra en las redes sociales. La gran cantidad de comentarios negativos dirigidos al defensa es una situación “injusta”, según el arquero Patricio Álvarez.

“Aldo Corzo es un amigo mío cercano. Me parece que es algo injusto lo que se dice de él en redes sociales . Siempre se ha manejado muy bien fuera y dentro de la cancha”, declaró el portero de Sport Boys en diálogo con RPP. El guardameta afirmó estar consciente de que las disposiciones de las autoridades deben cumplirse, aunque señaló que en algunos casos la mala interpretación puede generar confusiones.

“El tema de los protocolos es para debatir. Es muy estricto y nos corresponde cumplirlos, pero está abierto a mucha interpretación. Pueden haber opiniones distintas, pero debemos cumplirlos”, agregó el futbolista.

En 2020, Álvarez vivió una situación similar a la de Corzo, pero, en su caso, las consecuencias fueron más graves. Sporting Cristal, su entonces club, tomó la decisión de separarlo del plantel luego de comprobarse que organizó una reunión en horario de toque de queda. Al recordar dicho episodio, el ‘Pato’ reveló que buscó el apoyo de su entorno cercano para superar el mal momento.

“Lo del año pasado fue un momento de aceptación. Me considero una persona mentalmente fuerte, me rodeo de mi familia y amigos cercanos que me dan mucha fortaleza”, refirió el jugador, quien recién pudo debutar en la Liga 1 Betsson contra Binacional tras cumplir la sanción de dos fechas que se le impuso en el campeonato del 2020.

