Alberto Rodríguez: “Gracias a Dios, mis piernas todavía funcionan”

Luego de su paso por Alianza Lima, Alberto Rodríguez logró llegar a un acuerdo con Alianza Atlético de Sullana antes que se cierre el libro de fichajes del fútbol peruano. En esa transición muchos seguidores de la Liga 1 Betsson asumieron que el ‘Mudo’ había colgado los botines. Hoy, el central salió a esclarecer los hechos.

“Cuando ya quiera dejar el fútbol, lo dejaré. No sé de donde sacaron que me había retirado, pero no. Gracias a Dios, mis piernas todavía funcionan, así que hay que darle” , señaló el exjugador blanquiazul en ‘Las Voces del Fútbol’.

Sobre la campaña para el olvido de Alianza Lima en 2020, el ‘Mudo’ dio su apreciación. “Lamentablemente, el año pasado fue impensable para todos. No quiero echar la culpa a nadie, hay que asumir. Me alegro por Alianza (por el fallo del TAS), sin ellos no sería el mismo torneo, en buena hora se mantuvieron”.

A sus 37 años, Rodríguez defenderá los colores de Alianza Atlético, equipo que logró el ascenso la última temporada. Para ello, el ‘Mudo’ solo tuvo palabras de agradecimiento.

“La gente de Alianza Atlético confío en mí y eso hay que retribuirlo con trabajo y profesionalismo”, empezó diciendo.

Asimismo, hizo énfasis en su estado físico. “Ahora me encuentro bien, cuando quiera dejar el fútbol lo diré, pero aún tengo fuerzas y hay que darle” , dijo el mundialista con la Bicolor.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.