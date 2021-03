Zlatan Ibrahimovic fue el hombre del momento. Este jueves 25 de marzo se puso la camiseta de la selección de Suecia por primera vez en 1.737 días, pues se había retirado en el 2016. El experimentado jugador fue clave para que el conjunto nórdico gane por lo mínimo a Georgia en su estreno en las Eliminatorias a Qatar 2022.

La estrella del AC Milan explotó en llanto hace unos días en la conferencia de prensa en la que se le dio la bienvenida al combinado escandinavo. En la previa del cotejo de las clasificatorias europeas, el jugador había prometido que iba a cantar el himno nacional, el cual nunca antes lo había entonado. Y lo cumplió.

Al popular Ibra se le vio emocionado luego de la victoria por 1-0 de Suecia y manifestó a medios locales que fue una experiencia que nunca olvidará y lo comparó como la fecha de su debut con el primer equipo, que fue un lejano 31 de enero del 2001. Por otro lado, precisó que aún tiene mucho por mejorar y adaptarse al ritmo de sus compañeros.

“Se sintió como el primer partido que jugué con la selección nacional. Me hizo cosquillas en el estómago, se me puso la piel de gallina . No estaba nervioso, sino motivado. Fue una pena que no hubiera público aquí, es una experiencia completamente diferente”, señaló el artillero histórico del cuadro sueco con 62 goles.

Equipo titular de Suecia con Zlatan Ibrahimovic para el duelo con Georgia

Del mismo modo, Ibrahimovic indicó que los de Georgia fueron un rival difícil y que será duro estas Eliminatorias: “Soy nuevo en este sistema, tengo que adaptarme. Cometimos demasiados errores pequeños. Si los minimizamos, seremos más peligrosos en ataque. (...) No fue un partido fácil para nosotros, nos apretaron en el medio y no nos llegaron muchas pelotas, pero hicimos un gol”.

