FBC Melgar: Cuesta y Pereyra listos para jugar el jueves ante Carlos Mannucci

Bernardo Cuesta y Fabio Pereyra, ambos argentinos, están listos para ser tomados en cuenta por el entrenador del FBC Melgar, Néstor Lorenzo, para el partido del jueves a las 7.30 p. m. ante Carlos Mannucci por la Copa Sudamericana, en el estadio Monumental de Ate.

El delantero y defensa central no jugaron en el empate 1-1 ante Universitario de Deportes porque salían de una lesión que tampoco les permitió disputar amistosos. Su presencia ante el cuadro trujillano le daría a los rojinegros mayor poderío ofensivo y seguridad en la zaga.

El que no se recuperó y no estará en lista es Horacio Horzán, quien tiene descanso médico obligatorio. Él fue otra baja importante en el medio campo durante el compromiso ante los cremas por la Liga 1, certamen donde podría debutar recién en la tercera fecha del torneo local. FBC Melgar seguirá con los entrenamientos este lunes, buscando evaluar el rendimiento de los futbolistas. Se presume que no habrá muchas variantes con respecto al equipo que enfrentó a Universitario.

Mientras tanto, Carlos Mannucci de Trujillo llega al cotejo con los mistianos con la moral al tope luego de ganar en forma clara y contundente a Academia Cantolao. Mauro Guevgueozián y José Carlos Fernández están enchufados e hicieron los goles. El primero es fijo para pilotear la delantera este jueves.

El árbitro designado por la Conmebol para este partido es Edwin Ordoñes, quien tendrá la asistencia de los nacionales Jesús Sánchez, Leonar Soto y como cuarto hombre Joel Alarcón. El partido de vuelta se ha programado para el 8 de abril en el Estadio Nacional. El equipo ganador avanzará a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana y se embolsará 900.000 dólares de premio.