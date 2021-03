PSG y Barcelona se enfrentarán este miércoles 10 de marzo en el Parque de los Príncipes por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Neymar no se llegó a recuperar al 100% y por eso no fue convocado para este encuentro. A continuación, el probable once titular del elenco francés ante los blaugranas.

La baja del astro brasileño es muy importante para los parisinos; sin embargo, el resultado de la ida hace que lleguen más tranquilos a este choque. En el Camp Nou, quedó 4-1 a favor de la escuadra que dirige Mauricio Pochettino y en aquella jornada la gran figura fue Kylian Mbappé, quien marcó tres goles.

Neymar ha estado presente en las últimas sesiones de entrenamiento de su club. Foto: PSG

El joven atacante galo será el encargado de liderar el ataque del PSG, tal y como lo hizo en territorio español. Asimismo, esta vez no tendrá que ponerse todo el equipo al hombro, ya que Ángel Di María se ha recuperado y el entrenador argentino lo colocará en el campo desde el arranque.

Por otro lado, Bernat y Moise Kean tampoco estarán. Este último dio positivo hace algunos días a la COVID-19; por lo que fue puesto en confinamiento. Mauro Icardi se encargará de reemplazarlo como delantero centro. Marco Verratti estará como mediapunta, de ‘10′, como jugó en la ida en Barcelona.

Lista de convocados de PSG para el duelo con Barcelona

Con respecto al sector defensivo, Pochettino no hará cambios y volverá a poner la línea de cuatro conformado por Florenzi, Marquinhos, Kimpembe y Kurzawa. Keylor Navas será quien se pare bajo los tres palos y en el mediocampo estará Leandro Paredes —de gran actuación con los catalanes—; no obstante, su acompañante saldrá entre Gueye y Ander Herrera.

PSG vs. Barcelona: probable alineación por la Champions League

Keylor Navas (arquero)

Florenzi, Marquinhos, Kimpembe y Kurzawa (defensas)

Paredes, Gueye/Ander Herrera y Verratti (volantes)

Mbappé, Di María e Icardi (delanteros)

