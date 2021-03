Liga 2: Alianza Lima y demás clubes de segunda división ya pueden entrenar

Alianza Lima fue noticia el pasado jueves 4 de marzo al no poder iniciar su pretemporada en Matute; los jugadores y comando técnico tuvieron que retirarse de las instalaciones. Este lunes 8, cuatro días después de este incidente, el IPD dio a conocer que obtuvieron los requerimientos para que los clubes de la Liga 2 puedan iniciar sus entrenamientos.

El presidente Francisco Sagasti prohibió toda actividad deportiva durante algunas semanas de la cuarentena por la segunda ola de la COVID-19. Sin embargo, tras pedidos y movimiento en las redes sociales, el mandatario dio luz verde a que los equipos de la Liga 1 y demás deportes federados puedan trabajar.

Resolución del Instituto Peruano del Deportes

No obstante, estos permisos no valieron para los conjuntos de la segunda división y por eso Alianza no pudo ejercitarse la semana anterior. El Instituto Peruano del Deporte compartió un comunicado en el cual confirmó la respectiva autorización que todos los clubes de esta categoría entrenen de forma presencial.

En este texto, se resalta que la Federación Peruana de Fútbol tiene el compromiso de llevar a cabo el Torneo de Ascenso con total responsabilidad, cumpliendo los protocolos de bioseguridad aprobados, los cuales serán observados tanto por el IPD como la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.