Ramírez: “Miranda dejó un campeonato en Melgar y no lo va a olvidar nadie”

Miguel Miranda, quien falleció este 6 de marzo, llegó al FBC Melgar en el 2014 para integrar el comando técnico que formó Juan Reynoso. Fue entrenador de las reservas y logró el campeonato de ese año en un partido jugado en Tacna ante Universitario de Deportes. El 3 de diciembre se consolidó como la fecha en que alcanzó un título ansiado por los hinchas melgarianos y así dejó su huella en Arequipa.

Los que lo conocieron de cerca siempre tuvieron palabras de elogio para el exfutbolista que sacó brillo a sus dotes de portero en clubes de Lima y en la selección peruana, sobre todo cuando le tocaba enfrentar a Chile.

“El profe me enseñó el valor del fútbol, que no solo es un resultado, es una serie de factores que suman al crecimiento personal y profesional de los chicos. En ese momento, nosotros éramos los responsables de chicos de 16 años: Loyola, Arias, Arce, Palomino Ruiz y Lee. El profesor los supo encaminar. Ellos terminan siendo parte importante en el campeonato 2015″, declaró a La República Eduardo Ramírez, su asistente técnico en ese momento, quien trabajó junto a Darío Muchotrigo.

“Lamento mucho su partida, que Dios lo tenga en su gloria. Miranda dejó un campeonato en Melgar y no lo va a olvidar nadie”, continuó.

Otro que se pronunció sobre este sensible fallecimiento fue el potero Medina. “Lo que dejó Miguel es una lección de que nada se gana sin esfuerzo, que hay que ser constantes para lograr tus objetivos. La noticia me sorprendió y me siente muy afectado”, sostuvo.

Durante dicho torneo, Miranda formó a su equipo con: Renato Valdivia, Jonathan Medina, Jonathan Ruiz, Luis Hernández, Lee Andonayre, Nilson Loyola, Mario Palomino, Patricio Arce y Alexis Arias.

Destacó por dar oportunidades a muchos deportistas que hoy siguen vigentes en el fútbol nacional: Alexis Arias, quien cumple su séptima temporada en Melgar; Nilson Loyola, quien está en Sporting Cristal; y Patricio Arce, que hace lo propio en Carlos Mannucci. El recordado guardameta reforzó su equipo con Víctor Balta e Ysrael Zúñiga, que hizo dos goles, y con dos más de Arce se logró el triunfo de 4-0.

Las reservas campeonaron y le dieron dos puntos más en el acumulado al equipo profesional que iba primero con 54 puntos, aunque no se logró el título con Reynoso.

“Le dedico el campeonato a toda la gente de Arequipa que siempre iba temprano al estadio para apoyarnos. Hubo malos arbitrajes que nos quisieron bajar, pero con planificación y comunicación del comando técnico se logró el objetivo que los chicos merecen por su gran esfuerzo”, afirmó en aquella ocasión.

Los hinchas de Melgar también lamentan su partida.