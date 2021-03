FBC Melgar presentó su camiseta alterna 2021 con dedicatoria al yaraví

El FBC Melgar presentó esta noche su indumentaria alterna o para jugar como visitante en la temporada 2021. A la primera, la rojinegra, le llamaron ’La Gloriosa’; la segunda se llama ‘Yaraví’, genero musical tradicional de Arequipa. “Una piel inspirada en la nostalgia de la lejanía, a través de las propias letras del poeta Mariano Melgar y su inconfundible apego a las líneas melancólicas”, informó el club.

“Reza un verso eterno y memorable del ilustre Mariano Melgar, ‘El poeta de los yaravíes’, tres versos que ilustran el sentimiento de todo arequipeño en este momento. Extrañando gente querida, añorando retorno y cómo no, graficando el sentimiento de nostalgia al no poder ver a su equipo. Reza en el Yaraví ‘Sin ver tus ojos’, tres líneas que emanan esa nostalgia a la distancia. “Pero el no verte y tener vida, es imposible”, resalta el comunicado del departamento de prensa.

‘Yaraví’ es una camiseta hecha en colores negro y gris, que guardan ese nostálgico deseo de apego y añoranzas de un reencuentro. Tiene detalles como un homenaje al poeta arequipeño Mariano Melgar y un diseño en la parte trasera inferior, con la frase que caracteriza la identificación del club y Arequipa. Finalmente, en la parte superior trasera hay un slogan: “Orgullo arequipeño desde 1915”.

En esta ocasión fueron los jóvenes jugadores Pedro Ibáñez, Matías Lazo, Alec Deneumostier y Paolo Reyna los que exhibieron la indumentaria en las Canteras de Añashuayco, en la Ruta del Sillar en el distrito de Cerro Colorado.

Al igual que la camiseta principal, con la tecnología TPU guarda una definición de tramas y relieves que le dan realces a los detalles de la insignia, además de una muestra de consistencia y flexibilidad que evitan mostrar cualquier efecto residual en la cara interna del pecho. ‘Yaraví’ se encuentra a la venta por la página web tiendarojinegra.com al precio de S/ 130.00.