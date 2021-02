Paolo Guerrero es el referente de Valera: “Para mí es un ídolo”

Paolo Guerrero, gracias a su desempeño en la zona de ataque, se ha convertido en el referente de las últimas generaciones que buscan surgir en el fútbol peruano. También están los que ya tienen tiempo en la competencia profesional. Ese es el caso de Alex Valera, delantero que fue elegido Jugador Revelación 2020.

El delantero de Universitario de Deportes confesó que ve en el ‘9′ de la selección peruana a un ídolo. Asimismo, analiza la técnica del atacante del Inter de Porto Alegre para perfeccionar su juego.

“Veo y trato de hacer algunas cosas que hace Paolo Guerrero. Creo que cada uno tiene un estilo de juego, a mí me gusta el suyo, para mí es un ídolo. Tengo que aprender y mejorar” , expresó el exjugador de Deportivo Llacuabamba en RPP.

Su buen desempeño en la Liga 1 2020 lo llevó a recibir el llamado de Ricardo Gareca para la fecha doble de noviembre. Si bien no tuvo minutos ante Chile o Argentina debido a que dio positivo a coronavirus, no baja la guardia. “Siento que esta vez será mi revancha en la Selección. La otra vez no pude estar por contagiarme de coronavirus. Si hago las cosas bien, me veo siendo convocado en marzo”.

Sobre el elenco merengue, se mantiene alerta ante la ventaja que tiene por ser titular en el esquema de Comizzo. “Yo tengo ventaja por estar haciendo pretemporada, pero la última palabra la tiene el profesor Comizzo. Él siempre me ayuda. Tengo la confianza de su comando técnico. Si viene un ‘9′ u otro jugador, yo feliz porque será una competencia sana. Nadie viene firmando una hoja de que va a ser titular, se lo tiene que ganar”, afirmó el atacante de 24 años.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.