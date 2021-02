Jefferson Farfán tras entrenar en Videna: “No había nada con Municipal”

El nombre de Jefferson Farfán fue tendencia el último fin de semana debido a que todo parecía indicar que volvía al fútbol peruano, pero no a Alianza Lima, sino al Deportivo Municipal. El experimentado jugador entrenó este lunes 15 de febrero en las instalaciones de la Videna y en su salida se pronunció sobre su futuro.

La ‘Foquita’ no dio a conocer dónde jugará, pero sí afirmó que no se pondrá la camiseta del elenco edil y que “nunca hubo nada”. Por otro lado, dejó un emotivo mensaje al club de sus amores en su 120 aniversario. De este modo, se confirmó que, por ahora, el delantero no estará en la Liga 1 Movistar 2021 .

Farfán jugó los primeros dos encuentros de las Eliminatorias a Qatar 2022 con la selección peruana, pero quedó afuera en las jornadas 3 y 4. A inicios de noviembre del 2020, el atacante de 36 años se sometió a una cirugía de limpieza de cartílago en la rodilla izquierda y desde esa fecha no ha pisado una cancha.

Sin embargo, esos dos cotejos fueron los únicos que disputó desde que se acabó la temporada 2019/20 en julio, ya que no renovó con el Lokomotiv Moscú de Rusia y solamente entrenaba por su cuenta en la Videna, acción que volvió a repetir apenas las autoridades dieron carta libre para que los deportes federados puedan volver a sus actividades.

Jefferson Farfán

“Estoy bien, tranquilo, recuperándome, poniéndome al 100%. Todo muy bien (sobre su operación)”, fueron las primeras palabras de Farfán. Asimismo, señaló: “Siempre especulan, es un show de la prensa. No había nada con ‘Muni’. Le tengo un cariño y un respeto, pero nada más”. Tampoco dijo nada sobre alguna chance de que vaya a Brasil.

“Felicidades (a Alianza Lima). Yo como hincha obviamente quiero que siempre Alianza esté en lo más alto. Penosamente está en momentos complicados, pero siempre lo mejor para el club de mis amores”, sostuvo ‘Jeffry’ sobre la escuadra blanquiazul.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.