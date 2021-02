Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO este lunes 1 de febrero desde las 2.00 p. m. (hora peruana y de Colombia) por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay. (Millonarios vs. Once Caldas online por internet) El partido será transmitido por Win Sports+ y RCN Nuestra Tele, mientras que podrás seguir ONLINE GRATIS todas las incidencias, con videos, del minuto a minuto a través de La República Deportes.

Millonarios vs. Once Caldas: ¿cómo llegan?

Los Embajadores llegan a este cotejo luego de haber vencido en calidad de local (1-0) a Envigado. El gol del triunfo lo hizo Francisco Báez.

En conferencia de prensa, Alberto Gamero, DT de Millonarios, habló sobre el estado actual de los jugadores Guarín y Uribe.

“Guarín no está en el cien por ciento y tenemos que darle minutos, que entre y esté tranquilo. No lo voy a poner en una posición de ida y vuelta. A medida que va tomando ritmo, él va tomando su posición. A él le gusta jugar como mediocentro o de interior”, señaló.

Con respecto a Uribe expresó: “Lo conozco, para esta estructura, me parece que es bueno porque le gusta estar entre los centrales y le gusta el área. Nos va ayudar a nosotros y a los muchachos a que crezcan”.

Del otro lado, los albos no han tenido un auspicioso inicio en esta nueva temporada de la Liga BetPlay tras empatar 1-1 ante Deportes Tolima, y luego caer 2-1 ante Junior de Barranquilla.

Millonarios vs. Once Caldas: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? Lunes 1 de febrero ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Héctor ‘El Zipa’ González ¿En qué canal? Win Sports y RCN Nuestra Tele

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Once Caldas?

Para ver el partido entre Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

España: 8.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m. PT / 2.00 p. m. ET

¿Qué canales transmitirán el Millonarios vs. Once Caldas?

A continuación, revisa qué señal transmitirá el Millonarios vs. Once Caldas:

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: Win Sports+, RCN Nuestra Tele

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

El Salvador: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

Perú: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA

Venezuela: RCN Nuestra Tele

Millonarios vs. Once Caldas: ¿dónde ver la Ligue 1 por internet?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, podrás ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Apuestas Millonarios vs. Once Caldas

Apuestas Millonarios FC empate Once Caldas bet365 1.50 3.60 6.50 betsson 1.57 3.75 6.00 betfair 1.55 3.60 6.50 inkabet 1.53 3.70 6.25

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.