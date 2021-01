Koeman sobre interés del PSG por Messi: “También me gustan Neymar y Mbappé”

Ronald Koeman se mostró despreocupado por el interés que Lionel Messi despertó en el PSG tras la posibilidad de que el argentino deje las filas del cuadro catalán.

En conferencia de prensa, el DT holandés aseguró que la confirmación sobre la intención de fichaje a la estrella rosarina no es causa de alteración, ya que él también tiene preferencias en la plantilla del elenco francés.

“ Si me preguntan si tengo interés por Neymar o Mbappé diría que sí, así que es lo mismo; no sabemos qué pasará ni yo puedo opinar sobre ellos, solo sé que buscamos tener la mejor plantilla posible”, enfatizó el entrenador del Barcelona.

Koeman sobre la sanción de Messi

En cuanto a la sanción de dos fechas que Lionel Messi recibió por su expulsión en el partido ante Athletic Club en la final de la Supercopa de España, confirmó que el equipo catalán tratará de reducir el castigo.

“El club me ha dicho que son dos partidos, pero no está de acuerdo y ya veremos; hay cosas que se pueden defender, ojalá reduzcan su sanción y, si no, jugaremos dos partidos sin Leo”, manifestó Ronald Koeman.

Finalmente, reveló que pese a la dura jornada, la ‘Pulga’ se encuentra enfocado en cosechar más victorias para los culés. “Ha entrenado con ganas y no veo nada raro en él, todo el mundo estaba triste por el resultado, pero hay que seguir adelante. Estamos en el camino de mejorar, el partido nos demostró que debemos mejorar en lo defensivo, pero seguimos adelante y Leo está muy metido”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.