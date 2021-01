Conar suspende indefinidamente a Miguel Santiváñez

El fútbol peruano vivió un fin de semana caótico luego de que salieran a la luz supuestos audios e imágenes de conversaciones que involucran al árbitro Miguel Santiváñez en un presunto favorecimiento a Alianza Atlético, de cara al partido que se realizó ante Sport Chavelines por semifinales de los playoffs de la Liga 2.

Juan Sulca, expresidente de la Conar, conversó este lunes 11 con RPP y confirmó que el colegiado sindicado fue suspendido de forma indefinida hasta que se resuelva el caso. Asimismo, reveló que la Conmebol ya está al tanto de lo sucedido para que tome las decisiones correspondientes.

“Tras recibir la denuncia de Sport Chavelines, procedimos a enviar la información a las autoridades de la FPF y ponerles en conocimiento. También procedimos a la suspensión de actividades de Miguel Santivañez y se lo comunicamos a Conmebol”, indicó Sulca al programa Fútbol Como Cancha.

Y añadió: “Me comuniqué con Santivañez, me negó el hecho, me afirmó que haría sus descargos del caso. Seguramente los presentará ante las comisiones respectivas. Me dijo que no estaba metido en ese lío”.

Juan Sulca señaló que la Federación Peruana de Fútbol decidió no ratificarlo en el cargo de presente de la Conar, en el cual lo desempeño hasta diciembre del año pasado.

Hay que mencionar que fue el mismo presidente de Chavelines quien acusó a Santiváñez de haber recibido un pago por ayudar al elenco piurano, que finalmente consiguió el ascenso a Primera División tras vencer a Juan Aurich en la final de la Liga 2.

“”Sé lo mismo que ustedes, pero claro un poco más. Tengo pruebas. Me llegaron audios, WhatsApps, ha sido algo ya planificado. El ‘Capi’, que se apellida Fernández, está involucrado en arreglo de árbitros en Copa Perú. Están involucradas cuatro personas. No pretendemos que cambien los resultados. El dinero se entregó en una caja de panetón”, sostuvo en Exitosa Deportes.

