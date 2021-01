José Mourinho sobre fiesta de jugadores: “Ha sido una sorpresa negativa”

Al enterarse que Sergio Reguilón iba a pasar solo Navidad, debido al apretado calendario de la Premier League y restricciones sanitarias en Inglaterra por la COVID-19, José Mourinho decidió regalarle un cochinillo cocinado. Sin embargo, el español terminó reuniéndose con Lamela, Gio Lo Celso, Lanzini y amigos. Ante esto, el entrenador del Tottenham se mostró decepcionado en conferencia de prensa.

“Le hice un regalo asombroso. Un cochinillo portugués, que es increíble para los portugueses y españoles. Le regalé uno porque me dijeron que iba a pasar la Navidad solo. Tuve ese detalle con él. Pero Reguilón no estuvo solo, como pudieron ver. Como club, por supuesto, estamos decepcionados porque le dimos a los jugadores toda la educación y todas las condiciones. No estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros”, expresó ‘The special one’.

“Prefiero decir decepcionado. Sabemos lo que tenemos internamente. No tenemos que decirles lo que sucede en el interior, lo que serán las consecuencias y cómo encararemos esta negativa sorpresa. Me siento decepcionado. Solo eso”, añadió José Mourinho.

Días antes, Sergio Reguilón conversó con el diario As donde reveló cómo el entrenador le dio el cochinito.

“Podría contar mil anécdotas maravillosas de Mourinho. Por ejemplo, el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar y cenas bien’. (Mourinho) tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante”, aseveró.

