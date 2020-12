Reinaldo Rueda no sería más técnico de la selección chilena

La temporada de fichajes comenzó desde hace algunas semanas y con la llegada del 2021 habrá más movimientos a nivel de equipos y selecciones en todo el mundo futbolístico. Sin embargo, una noticia bomba estaría por concretarse: la presunta salida de Reinaldo Rueda del combinado chileno.

El periodista Diego Rueda, de radio Caracol, detalló a través de su cuenta oficial de Twitter que el entrenador nacido en Cali dejó de ser DT de los mapochinos e incluso señaló que habría llegado a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol para que sea el técnico de los cafeteros. El pasado 1 de diciembre, la misma entidad informó la salida de Carlos Queiroz.

La Federación Colombiana de Fútbol, Reinaldo Rueda y la Federación Chilena llegaron a un acuerdo para que el técnico dirija a nuestro país rumbo a Catar 2022. Faltan términos legales y en las próximas horas se hará el anuncio. — Diego Rueda (@diegonoticia) December 31, 2020

El portugués dirigió la Copa América de Brasil 2019 y las cuatro primeras jornadas de las Eliminatorias a Qatar 2022. “Faltan términos legales y en las próximas horas se hará el anuncio”, declaró el periodista deportivo sobre el posible fichaje de Rueda al banquillo colombiano.

Por otro lado, el diario La Tercera dio a conocer que Reinaldo había salido de Chile hace varios días y que se encontraba negociando su salida del seleccionado sureño. Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milad, sostuvo en Al aire libre que “es muy difícil que él siga”.

“Él nunca me dio a conocer la intención de irse de Chile, eso quiero dejarlo claro; nunca me dio a conocer la intención, sino que me manifestó algunas situaciones con su mujer, con respecto a su salud, y más que nada eso, nunca me manifestó querer irse a Colombia”, dijo el mandamás del balompié mapochino un día antes de Navidad.

