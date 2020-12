DT argentino le sugiere a Lionel Messi que juegue en la MLS

En la última entrevista extensa que le realizaron a Lionel Messi este 2020, el argentino no ocultó su deseo de continuar, en algún momento, su carrera en la MLS. Con esa idea, el director técnico Matías Almeyda, que milita en dicha liga, le abrió las puertas al ’10′ e incluso explicó las razones.

El DT del San José Earthquakes, equipo donde juega el peruano Marcos López, bromeó en un primer momento, para luego detallar por qué le convendría al actual capitán del Barcelona jugar en Estados Unidos.

“Totalmente. Y le diría que venga a San José (risas). Estados Unidos es muy grande, las estrellas caminan tranquilas. Quien quiera vivir una vida disfrutando de lo que hace, con seriedad, va a vivir otro estilo de vida. Para él, para sus hijos, para su mujer... él va a poder caminar, andar en bicicleta, ir al supermercado, no va a estar bajo esa forma que te tiene esclavo”, indicó Almeyda en el portal 90 minutos.

Asimismo, resaltó que la MLS es vista por debajo del hombro; sin embargo, para él, el torneo es competitivo.

“Creo que podría ser un buen lugar para él, porque aparte la liga es competitiva, no es tan fácil. Hay jugadores de México que he traído, que pensaban que sería sencillo y les costó la adaptación, llevó un año, la liga es muy subestimada, pero crece y los jugadores la están eligiendo”, agregó el estratega.

Recordemos que hace unos días Lionel Messi declaró a La Sexta su interés por experimentar nuevos retos en la MLS. “Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa liga. Me gustaría. Después, si pasa o no, no sé. No es ahora, es a futuro. Y por eso digo que me gustaría volver después a vivir a Barcelona”. dijo el jugador azulgrana.

