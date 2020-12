El conflicto en Alianza Lima no termina. Esta vez, Luis Aguiar contestó las declaraciones de Fernando Farah, quien aseguró que el uruguayo dejó las filas del club Blanquiazul luego de expresar diversas molestias al comando técnico de Mario Salas.

A través de su cuenta en Instagram, el ‘Canario’ manifestó su contrariedad contra el integrante del Fondo Blanquiazul señalando que sus reclamos se dieron desde que en el área administrativo no cumplieron con lo que se estableció.

“Fernando querido, me quejé siempre de todo los que nos sacaron y nos mintieron todos ustedes y la administración... “, inició el descargo de Luis Aguiar con la captura de un portal deportivo en el que citan las declaraciones de Farah.

¿Mario salas pidió que me vaya? Jajaja PORFAVOR le pedí que me ayude a salir en condiciones normales por cuidar su trabajo y el del plantel (...) de haber sabido que desde 2017 (estaban ustedes) cuando me hicieron la famosa camita no hubiese vuelto”, continuó el exjugador de Alianza Lima.

Además, señaló que al Fondo Blanquiazul no tiene el interés en la institución de La Victoria, sino los resultados económicos y enfatizó en que los logros de las recientes temporadas se dieron gracias al desempeño del equipo.

“No les importa Alianza Lima, les importa los números y se olvidan que quienes ganan y ganaron todo ese dinero fueron los jugadores dentro de la cancha con su gente insultando, alentando como sea pero como equipo grande ganador y no pensando solo en finanzas y beneficios numéricos....”, finaliza Luis Aguiar, quien se fue del equipo victoriano en agosto de este año.

