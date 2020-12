Ameli: “A una persona que haya cometido un delito la trataban mejor que a mí”

Ayacucho FC cuenta las horas para enfrentar nuevamente a Sporting Cristal y revertir el panorama para ganarse un lugar en la gran final. Gerardo Ameli, DT de los zorros, resaltó que aún queda un duelo pendiente para seguir haciendo historia en el club provinciano.

“Nos duele la derrota, creo merecimos el empate, pero hay que seguir. Quedan 90′ más y haremos lo imposible. Confiamos en nosotros y no pensamos en otra cosa, es el partido más importante en la historia de Ayacucho ”, dijo el argentino en Las Voces del Fútbol.

Recordemos que Ameli no pudo estar en el banquillo por acumulación de tarjetas; sin embargo, el entrenador quiso ingresar al Estadio Monumental como un espectador más, ya que su asistente, Walter Fiori, era el encargado de tomar la batuta del equipo. Sin embargo, se llevó una sorpresa en la puerta del coloso de Ate, no lo dejaron ingresar.

“ Creo que a una persona que haya cometido un delito la trataban mejor que a mí . Es un exceso que no me hayan permitido ingresar al estadio. No fui expulsado ni agredí a nadie”, exclamó Gerardo Ameli.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Ayacucho FC por la segunda semifinal?

Con el 2-1 obtenido en la ida, Ayacucho FC tendrá una chance más para sacar el boleto a la gran final. Este sábado 12 de diciembre los zorros volverán a enfrentarse a Sporting Cristal. La hora pactada del partido es 3.00 p. m.

