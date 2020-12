Wilmar Valencia sobre descenso de Alianza: “Se me cayeron las lágrimas”

Como cada 8 de diciembre, desde 1987, se conmemora la tragedia del Fokker-27 que llevaba al plantel de Alianza Lima y donde murieron 43 personas, incluidos 16 futbolistas y el comando técnico. Wilmar Valencia, hincha blanquiazul confeso y actual técnico de Sport Huancayo, rememoró su experiencia y recordó a las víctimas del fatídico día en su 33 aniversario.

“Los llevo siempre en el corazón y con el mejor de los recuerdos. Los que estuvimos cerca y pasamos momentos con ellos, sabemos cómo fue. Siempre siento dolor en recordarlos”, contó el entrenador en conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias.

“La tragedia se dio cuando yo jugaba en San Salvador. Fue duro porque conviví con ellos cinco años. Compartí muchas cosas con ellos, los vi crecer”, acotó Wilmar Valencia.

“Alianza Lima no descendió en el partido contra Sport Huancayo. Esa solo fue la última gota que rebalsó el vaso. No venía haciendo las cosas bien a lo largo del año. Más duro que el descenso es recordar los 33 años de la tragedia de Alianza Lima”, explicó Valencia, ya que muchos continúan pensando que sus dirigidos le dieron la estocada final a los íntimos en la última jornada de la Liga 1.

Wilmar no tuvo reparos para comentar que lloró tras el descenso de los blanquiazules. ”Tras el descenso, recibí una llamada de Waldir Sáenz llorando, a mí se me cayeron las lágrimas. Encontré lágrimas también en mi familia y eso también me dolió mucho más, fue duro, pero es la realidad”, sentenció.