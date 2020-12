El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, sabe que este miércoles, ante el Borussia Monchengladbach, se juega más que la clasificación a los octavos de final de la Champions League. De hecho, en España se especula sobre su posible salida del cargo si no logra acceder a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, el técnico francés prefiere enfocarse en el duelo contra el equipo alemán, aunque dio a entender que la decisión final sobre su continuidad no partirá de él sino del club. “El club hará lo que tiene que hacer, como siempre. Yo solo pienso en el partido de mañana. Pero no pienso en eso”, manifestó en la conferencia de prensa previa al encuentro.

“Yo no pienso en la Europa League, no contemplo otra cosa. Y los jugadores igual. Vosotros podéis pensar y opinar, es vuestro trabajo. Yo no entro en eso. No pienso en esas cosas. Solo pienso en pasar de ronda. No valoro otra cosa. Nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo dificultades. Soy positivo y pensamos sólo en la victoria. Vamos a hacer todo para sumar los tres puntos”, agregó.

Sobre el desarrollo del partido, Zidane admitió que será un partido difícil, ya que Monchengladbach es el puntero del grupo y le basta el empate para clasificar. “Es un partido diferente porque sabemos la situación. Queremos sumar los tres puntos y acabar la primera ronda como primeros. Tenemos todo eso en la cabeza. Todos los partidos son importantes pero es una buena oportunidad para demostrar lo que somos como equipo”, sentenció.

