Edson Aubert: “Me gusta el proyecto de Cusco FC y quiero tener continuidad”

A los pocos minutos de ser anunciado como flamante refuerzo de Cusco FC, Edson Aubert conversó con La República para afirmar que le sedujo el buen proyecto que está armando el club imperial para el 2021 y que por eso decidió rescindir su contrato con el FBC Melgar de Arequipa.

“Gracias Dios pudimos rescindir mi contrato por mutuo acuerdo. A Melgar le tengo un cariño muy especial y debo a gradecer a la dirigencia que no me puso trabas para poder buscar otro rumbo. El tema va netamente por lo deportivo. Yo quiero jugar y se presentó esta linda oportunidad de regresar al Cusco”, dijo Aubert.

En las últimas fechas de la Liga 1 de este año, el arequipeño no fue titular y en ocasiones no aparecía en lista por decisión del comando técnico con el entrenador Marco Valencia. El futbolista explicó: “A principios de año me gané el puesto con mucho esfuerzo. Al volver, en Lima, seguí como titular. Luego no tuve mucha continuidad, pero siempre estuve apoyando al equipo y felizmente se logró clasificar a un torneo internacional, Melgar lo merecía. Mi prioridad va a ser siempre jugar y por ahí pasa mi decisión”.

Cusco FC anunció la contratación del arequipeño Edson Aubert

Edson Aubert vuelve a la ciudad imperial luego de cuatro años, ya que en el 2017 jugó en Cienciano. En días pasados, recibió el llamado del entrenador Carlos Ramacciotti, quien lo convenció para unirse a sus filas y argumentó que tienen un proyecto ambicioso y que se armará un buen plantel para lograr el campeonato. “Me agrada el plan de trabajo que tiene Cusco FC y firmé por un año”.

El futbolista agradeció las muestras de cariño que siempre recibió por parte de los hinchas de FBC Melgar y desea lo mejor al club mistiano.

El portero Angelo Campos también se despidió

El portero Angelo Campos es otro futbolista que se despidió de FBC Melgar. “Aún no tengo contrato con un nuevo club, pero estoy seguro de que podré jugar el próximo año. Debo agradecer al club que me trató muy bien y me ayudó a crecer. Hay porteros jóvenes que tienen mucho futuro”, dijo el deportista a La República.