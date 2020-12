Héctor Ordoñez, delegado de Alianza Lima: “En el TAS denunciaríamos a todos los involucrados”

Alianza Lima está en pie de guerra en un campo donde ellos consideran que no se respetan las reglas del juego. El reclamo ya no es solo por los incumplimientos en los que habría reincidido Carlos Stein, sino también por una Comisión de Licencias que no ha castigado de la forma debida. La República conversó con Héctor Ordoñez, delegado del club blanquiazul, quien dio luces sobre los argumentos por los que el club está convencido de que debería evitar el descenso, incluyendo una posible denuncia ante el TAS.

- ¿Cómo nace el pedido de Alianza a la Comisión de Licencias?

Nosotros tuvimos conocimiento de presuntos incumplimientos de clubes por medio de la carta de Carlos Stein donde le solicita dinero a la FPF. Posteriormente nos enteramos, por medios de comunicación, sobre incumplimientos de otros clubes. Entonces, faltando cuatro fechas para el final del torneo, enviamos una carta a Licencias en la cual solicitamos que se resuelvan estas situaciones por una cuestión de transparencia deportiva. Luego que nos responden, señalamos ya directamente al club Carlos Stein por incumplimiento en la fecha de pago del mes de octubre.

- ¿Cuál fue la respuesta?

La respuesta de Romina Fernández, gerenta de la Comisión de Licencias, fue que un club serio no se basa en notas periodísticas y que debíamos presentar las pruebas.

- ¿Es regular que la comisión le pida pruebas a otro club?

Para nada. Nosotros no podemos ir donde cada jugador de otro club para preguntarle si le pagaron o no, o ir a la AFP o la SAFAP, esa es la obligación de la Comisión de Licencias. Después nos dijo que por el COVID-19 se habían flexibilizado las normas, pero en el reglamento estipula que eso aplica para clubes que no habían incumplido antes de la pandemia.

- En caso no sea irregular que se le pida pruebas a un club tercero, ¿Alianza las tiene?

Es la Gerencia de Licencias quienes deben mostrar los vouchers de todos los jugadores y los pagos de la AFP del mes de octubre. Lo que nosotros tenemos son las declaraciones de gente del club donde se confirman retrasos en pagos.

- ¿Han detectado más supuestas irregularidades en el accionar de la comisión?

Por ejemplo, en la sanción de noviembre (que fue de una multa) acumularon meses, castigaron incumplimientos de junio, agosto y setiembre en una sola. Otra, aducen flexibilización, pero fallan por incumplimiento a las AFP cuando esto no estaba incluido en la flexibilización. Ahora en medios también salió que se va a privilegiar el cumplimiento y no la puntualidad de pagos, cuando en las normas se detallan plazos.

- ¿Qué sensación hay en Alianza en torno al fallo que debería presentar Licencias?

Yo no puedo hablar de sensaciones. Nosotros estamos exigiendo que la Sra. Romina haga conocer al Tribunal de Licencias (segunda instancia) la mala aplicación de las multas al club Carlos Stein.

Sabemos que no existe legalmente ni una mínima posibilidad que a Carlos Stein no le corresponda un castigo con quita de puntos, es lo que dicen las normas, de ahí si quieren violar los reglamentos. Alianza Lima tiene el camino de los tribunales internacionales para hacer valer su derecho.

- De fallar en contra, ¿Alianza Lima iría al TAS?

Haríamos denuncia ante la FIFA y después al TAS y denunciamos a absolutamente todos los involucrados por incumplimiento de funciones. Incluyendo la parte fundamental, la violación al fair play financiero y al hecho anómalo que una federación haya estado subvencionando a cuatro equipos en una competencia desleal contra los otros 16.

- Mientras el TAS delibera, ¿Alianza jugará la Liga 2?

Nosotros estamos convencidos que jugar la Liga 2 sería ilegal. Pero eso lo determinará la administración con implicancia de la Junta de Acreedores.

- ¿Alianza ya tiene una demanda en el TAS contra la FPF?

Alianza está en el TAS sobre la ilegalidad de aprobación de estatutos de octubre del 2019 y la FPF sabe que tiene un gran problema si esos estatutos se anulan. Pero es un proceso diferente al que vendría.

- Se habló de una posible anulación del descenso, ¿Alianza estaría de acuerdo?

Nosotros no nos podemos pronunciar por nada que no tenga nada que ver con los reglamentos. No hacemos caso a rumores que no tienen nada de oficial.

- Para Tito Ordoñez, ¿Alianza Lima merece quedarse en primera?

En el campo de juego fuimos de los peores, pero el fútbol no es solo eso. Cuando uno ingresa a la cancha tiene que cumplir normas, pasar exámenes médicos, hacerles pruebas de COVID-19, tener contratos, pagos de mensualidades, CTS, transferencias debidamente registradas, estar al día, etc. Alianza Lima ha cumplido con todo.

