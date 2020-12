La advertencia en la Liga 2 si Alianza Lima tiene ingresos por derechos de TV

En la Liga 2 no ven con buenos ojos si de alguna manera Alianza Lima se ve privilegiado respecto a los derechos de televisión en la temporada 2021. Freddy Ames, presidente del Deportivo Coopsol, reveló que en Segunda División esa parte lo maneja la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“ En la Segunda se quedó, que la FPF tiene los derechos de TV hasta el 2021 . En el tema de la Liga 1, cada institución negocia sus contratos de acuerdo a lo que determinan las partes. El contrato señalaba que mientras un club estaba en la Liga 1, los acuerdos tenían vigencia, pero si el equipo descendía, todo lo acordado perdía vigencia”, explicó el directivo en Radio Ovación.

Luego pasó a indicar que quizá en el caso de la institución blanquiazul exista una cláusula, donde se resalte que a pesar del descenso, ellos podrías seguir negociando los derechos televisivos.

Al tener en cuenta este posible panorama en la Liga 2, Ames se mostró en contra de que solo Alianza Lima reciba dinero de parte del Consorcio y los otros equipos no.

“ Si solo Alianza tiene ingresos por derechos de TV, los demás equipos de la Liga 2 no vamos a jugar en el supuesto caso que estuviéramos en la Segunda . No tenemos ingresos de la televisión y no vamos a jugar, porque sería una competencia desleal, que solo un equipo tenga ingreso económico y los demás no”, manifestó el mandamás de Coopsol.

¿La razón? Para Ames sería un campeonato con desventaja en la lucha por el ascenso. “Ellos pueden traer a Messi o Neymar, pero adelanto que no vamos a jugar ese campeonato, si previamente no tenemos un acuerdo con la televisión. Esa es la postura del Coopsol y he hablado con dos o tres más clubes”.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de algún otro dirigente de la Liga 2.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.