El partido Gremio vs. Guaraní se llevará a cabo EN VIVO este jueves 3 de diciembre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 desde el Arena do Grêmio. La transmisión va ONLINE GRATIS por internet vía ESPN 2 y ESPN Play a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

El elenco brasileño recibirá al equipo paraguayo en Porto Alegre para definir una plaza en los cuartos de final del torneo internacional, con la tranquilidad y la ventaja que le otorga su triunfo por 0-2 en su visita a Asunción.

Gremio encadena catorce partidos sin conocer la derrota y está con su plantilla en plena forma, salvo el central argentino Walter Kannemann, quien está parado por una lesión desde hace casi un mes, pero estaría en condiciones de jugar frente al Guaraní.

El departamento médico del club de Porto Alegre lo ha liberado, pero por su falta de ritmo podría estar en el banquillo y Renato Gaúcho mantendría en la alineación titular a David Braz, quien ha formado como defensor junto a Pedro Geromel en los últimos partidos.

Otra ventaja que tiene el cuadro brasileño es que llega a la cita con el ‘Aborigen’ descansado, pues no juega desde el pasado jueves 26 de noviembre, cuando derrotó en Asunción a los paraguayos con goles de Jean Pierre y Pepe que volverán a estar en campo como titulares.

Guaraní, club que dirige Gustavo Costas, llega a Porto Alegre en un momento irregular, a pesar de que el pasado domingo 29 se recuperó en el Torneo Clausura 2020 al derrotar por 2-1 al Sportivo Luqueño y entró al grupo de clasificación para la próxima fase.

Aunque el argentino no se ha dado por vencido en la Libertadores, el club parece más motivado con avanzar en el campeonato paraguayo que con remontar el duro resultado de Asunción frente al Gremio.

Más allá de los dos goles en contra, el equipo paraguayo también arrastrará la situación generada en torno a Bautista Merlini, uno de sus mejores jugadores y que empieza a despedirse, ya que deberá volver a San Lorenzo a fines de este año.

Con información de EFE

Gremio vs. Guaraní: Ficha del partido

Gremio vs. Guaraní Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 3 de diciembre ¿Dónde? Arena do Grêmio, Porto Alegre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y ESPN Play

Gremio vs. Guaraní EN VIVO: posibles alineaciones del partido de Copa Libertadores

Gremio : Vanderlei; Luis Orejuela, Pedro Geromel, David Braz y Bruno Cortez; Maicon, Darlan Pereira, Luiz Fernando, Jean Pierre y Pepe; Diego Souza.

Entrenador: Renato Gaúcho

Guaraní : Gaspar Servio; Nicolás Tripichio, Johan Romaña, Javier Báez, Miguel Benítez; Jorge Morel, Rodrigo Fernández, José Florentín, Bautista Merlini; Cecilio Domínguez y Raúl Bobadilla.

Entrenador: Gustavo Costas

Gremio vs. Guaraní: ¿a qué hora ver el partido de la Copa Libertadores?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente)

¿Cómo ver el Gremio vs. Guaraní LIVE STREAMING por ESPN 2?

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Gremio vs. Guaraní: ¿en qué canales ver el partido de la Copa Libertadores?

Gremio vs. Guaraní en Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Gremio vs. Guaraní en Argentina: FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Gremio vs. Guaraní en Bolivia: ESPN2 Sur

Gremio vs. Guaraní en Chile: ESPN2 Sur, FOX Play Sur

Gremio vs. Guaraní en Colombia: FOX Play Sur, ESPN2 Colombia

Gremio vs. Guaraní en Ecuador: FOX Play Sur

Gremio vs. Guaraní en Internacional: Facebook Watch

Gremio vs. Guaraní en Paraguay: ESPN2 Sur

Gremio vs. Guaraní en España: DAZN

Gremio vs. Guaraní en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Gremio vs. Guaraní en Uruguay: FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Gremio vs. Guaraní: ¿dónde se juega el partido de la Copa Libertadores? | Mapa

El lugar donde se disputará el Gremio vs. Guaraní EN VIVO por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 es en el Arena do Grêmio, ubicado en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

Gremio vs. Guaraní: ¿dónde ver el partido de la Copa Libertadores?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Gremio vs. Guaraní EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

