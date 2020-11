Con 54 años de edad, el multicampeón de los pesos completos, Mike Tyson, ha demostrado estar en total forma física, tanto que se ha animado a ingresar nuevamente a los encordados. El rival elegido fue el también legendario Roy Jones Jr. en un combate de exhibición que se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre en el Staples Center de Los Ángeles.

No obstante, al tratarse de un duelo de exhibición y considerando la edad de ambos pugilistas (Roy Jones Jr. tiene 51 años), la Comisión Atlética del Estado de California ha establecido algunos límites para el combate de este sábado. “Llamémoslo una exhibición. Eso es lo que es. Quiero que el público sepa que se trata de esto porque no quiero que luego se sientan decepcionados”, aseguró Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión.

La pelea se llevará a cabo sin uso de cascos de protección, sin embargo, tanto Tyson como Jones Jr. portarán guantes de 12 onzas, al contrario de las 10 que se suele usar en los combates de la categoría de los pesos pesados.

No habrán jueces, por lo que la pelea no tendrá un ganador por decisión. Habrá un elenco de conocidos jueces que estarán presentes en la pelea, pero no darán un veredicto final. Aunque, es muy probable que las cadenas encargadas de la transmisión del evento por televisión cuenten con su propio panel de expertos, cuya decisión no será oficial.

El árbitro será Ray Corona quien tendrá la responsabilidad de velar por la seguridad de ambos peleadores en los 8 rounds que durará la pelea. En ese sentido, Corona deberá evitar que los decibeles suban hasta un punto en que alguno de ellos quede noqueado. “Ninguno puede quedar fuera de combate”, señaló Foster en la previa.

Además, ambos se someterán a pruebas antidopaje establecidas por la AMA, aunque la marihuana no será considerada como sustancia prohibida.

