Trasciende al fútbol: el mundo del deporte despide a Diego Maradona

El legado de Diego Armando Maradona va más allá del fútbol. Fue una figura estelar en los años 80 y 90, que pasó a la historia como uno de los más grandes del deporte e hizo que varios se enamoraran al verlo en el gramado.

Varios deportistas de disciplinas ajenas al balompié le dedicaron mensajes al ‘Pelusa’, quien partió a la eternidad la tarde del miércoles 25 a los 60 años en su natal Argentina, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Rafael Nadal, actual número uno del mundo del tenis, lo catalogó como uno de los deportistas más grandes de la historia, mientras que el argentino Juan Martín del Potro aseguró que, para él, Maradona “nunca va a morir”.

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

Siento que volvés al lugar que te pertenece, EL CIELO. Para mí nunca vas a morir. Descansá en Paz.#GraciasDiego https://t.co/CenIdC4Tbe — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) November 25, 2020

La cuenta oficial de la Copa Davis también recordó al ‘10′ y su pasión por el deporte de la raqueta. “Los partidos de Copa Davis no serán lo mismo sin ti”, expresó.

For Argentina. For the love of the game.



Farewell, Diego. Davis Cup matches won’t be the same without you 😔 pic.twitter.com/yrjrBr5n3D — Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2020

Del básquet, Giannis Antetokoumpo, figura de los Milwaukee Bucks y Luka Doncic, de los Dallas Mavericks homenajearon a Diego. Hicieron lo propio exjugadores como su compatriota Emanuel Ginóbili, además de ‘Magic’ Johnson y Pau Gasol.

MARADONA RIP🙏🙏🙏🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) November 25, 2020

R.I.P Diego Maradona 🕊💙🤍 pic.twitter.com/IpoOYwd9Kj — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 25, 2020

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020

DEP, Diego Armando Maradona 🙏🏼 pic.twitter.com/MqO0aGZI4M — Pau Gasol (@paugasol) November 25, 2020

Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos!

Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente. pic.twitter.com/QC0s8xbzHR — Manu Ginobili (@manuginobili) November 25, 2020

Lewis Hamilton, ganador de siete campeonatos de Fórmula 1 y poseedor de varios récords, expresó su pesar por el deceso de Maradona mediante su cuenta de Instagram.

De la UFC, el irlandés Conor McGregor también homenajeó al excapitán de la selección argentina, al igual que el recientemente retirado excampeón ruso Khabib Nurmagumedov. “Maradona es la razón por la que millones aman el fútbol”, indicó.

Sentidas palabras también tuvo el excampeón mundial de boxeo Mike Tyson. “En el 86, ambos ganamos nuestros títulos. Nos solían comparar. Él era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Se le va a extrañar”, publicó en Twitter.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.