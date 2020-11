El llanto de Goycochea en vivo por la muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona dejó desolados a miles de personas alrededor del mundo; sobre todo en Argentina y Nápoles. Sin embargo, la gente que lo conoció sufrió mucho más su pérdida. Uno de ellos fue Sergio Goycochea, compañero del ‘Pelusa’ en la selección argentina, quien reflejó el dolor del pueblo en un programa en vivo.

El que fuese varias veces portero titular de la Albiceleste se presentó en la Televisión Pública para relatar las anécdotas que pasó con el eterno capitán argentino. Sin embargo, no pudo resistir contar algunas de sus historias y lloró en plena transmisión; sus compañeros panelistas tuvieron que ayudarlo y hablar hasta que se recompusiera.

Cabe mencionar que Goyco pasó un sinfín de vivencias con el ‘Diego’, pero su punto más alto fue cuando esa relación amical la llevaron a la televisión, en el conocido programa La Noche del Diez del canal El Trece. El exguardameta declaró que pudo despedirse de su amigo y confesó que pese a haberlo visto no podía creer que hubiera fallecido.

“Entré a la Casa Rosada por última vez en 1990 cuando vinimos a festejar. Fue el día más feliz de mi vida deportiva y ahora entré para verlo a mi amigo, el mismo con el que saltaba en el balcón”, manifestó el famoso conductor argentino, quien tuvo que sacar un pañuelo para poder calmarse.

Diego Armando Maradona

Posteriormente, se disculpó con los televidentes por el momento pasado. “Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, sostuvo.

Y agregó: “Son muchos años y realmente es difícil expresar en un momento así todas las cosas que uno puede sentir de la relación con Diego, con idas y vueltas, con todo lo que significaba porque era así, amado y odiado, era su vida, pero despertaba todas estas cosas”.

