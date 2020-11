Las Eliminatorias Qatar 2022 siguen su curso en la cuarta fecha, que tendrá como grandes partidos el Ecuador vs. Colombia, Uruguay vs. Brasil y Perú vs. Argentina. ¿Cuál es el panorama de todos los conjuntos?

Ecuador y Colombia se enfrascan en un gran duelo en la lucha por entrar en el primer bombo de las Eliminatorias que encabeza Brasil con nueve puntos y le sigue Argentina con siete.

El Tri tiene seis puntos y en caso de una victoria podría ir frotándose las manos de cara a Qatar 2022. Del otro lado, Colombia ha ido de más a menos; sin embargo, con cuatro unidades sigue en carrera por un cupo directo.

Venezuela es, hasta el momento, el peor equipo de las Eliminatorias. Tres partidos, tres derrotas, cinco goles en contra y ninguno a favor. Casi sin chances de poder clasificar, recibirá a Chile.

La Roja mostró su inteligencia para jugar partidos importantes al vencer 2-0 al conjunto peruano. Los de Reinaldo Rueda necesitan ganar ante un rival que en teoría tiene poco por qué luchar.

En el caso de Paraguay, recibirá a Bolivia, un equipo que también está cerca de despedirse prematuramente de la carrera al mundial de Qatar 2022. Los de Eduardo Berizzo sorprendieron en el arranque de las Eliminatorias y para seguir soñando deben asegurar los tres puntos de local.

Uruguay y Brasil protagonizarán el partido de la fecha en el estadio Centenario de Montevideo. Sus altas posiciones hacen creer que en caso uno caiga derrotado no afectará de sobremanera en el plano final.

Perú y Argentina cierran la jornada 4 de las Eliminatorias a Qatar 2022 que podría significar el fin del sueño para la Blanquirroja, mientras que los de Lionel Scaloni han mostrado temperamento y buen fútbol.

¿Cuándo se jugarán los partidos de la fecha 4 de las eliminatorias?

Fecha Hora* Partido Estadio 17/11/2020 4.00 p. m. Ecuador vs. Colombia Estadio Olímpico Atahualpa 17/11/2020 4.00 p. m. Venezuela vs. Chile Estadio Metropolitano de Mérida 17/11/2020 6.00 p. m. Paraguay vs. Bolivia Estadio Defensores del Chaco 17/11/2020 6.00 p. m. Uruguay vs. Brasil Estadio Centenario 17/11/2020 7.30 p. m. Perú vs. Argentina Estadio Nacional de Lima

Eliminatorias a Qatar 2022: Tabla de posiciones

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022. Foto: La República

Eliminatorias Qatar 2022: calendario

Primera rueda

Jornada 4: 17 de noviembre de 2020

Jornada 5: 25 de marzo de 2021

Jornada 6: 30 de marzo de 2021

Jornada 7: 3 de junio de 2021

Jornada 8: 8 de junio de 2021

Jornada 9: 2 de septiembre de 2021

Segunda rueda

Jornada 10: 7 de septiembre de 2021

Jornada 11: 7 de octubre de 2021

Jornada 12: 12 de octubre de 2021

Jornada 13: 11 de noviembre de 2021

Jornada 14: 16 de noviembre de 2021

Jornada 15: 27 de enero de 2022

Jornada 16: 1 de febrero de 2022

Jornada 17: 24 de marzo de 2022

Jornada 18: 29 de marzo de 2022

¿Dónde ver las Eliminatorias Qatar 2022?

Si deseas mantenerte informado acerca del desarrollo de las Eliminatorias Qatar 2022, puedes consultar la página web de La República Deportes, donde encontrarás los resúmenes de los partidos, los goles, programación, tabla de posiciones y más. Además, sigue la cobertura ONLINE de todos los duelos en este proceso clasificatorio.

Argentina: TyC Sports

Colombia: Caracol TV

Chile: Chilevisión, CDF

Perú: Movistar Deportes, Latina TV, América TV

México: Sky

Bolivia: Cotas TV

Ecuador: El Canal del Fútbol, ECDF YouTube

Uruguay: VTV

Venezuela: TLT

Paraguay: Tigo Sports

