Martel luego de la salida de Mario Salas: “Alianza Lima no es Cristal, acá la presión es diferente”

Alianza Lima hizo oficial este lunes la salida de Mario Salas como técnico del equipo principal debido a los malos resultados tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1 Movistar. El DT chileno, quien salió campeón en 2018 con Sporting Cristal, no pudo plasmar su idea de juego en el club de La Victoria y se fue con solo dos triunfos en 18 partidos, además de siete empates y nueve derrotas.

Fernando Martel, exjugador de Alianza Lima y miembro del plantel que logró el campeonato nacional en 2006, respaldó la salida de su compatriota del club íntimo. “En equipos grandes como Alianza Lima no existen los procesos, sino existen los resultados. Uno tiene que tener muy claro que Alianza no es Cristal. Acá la presión es diferente”, dijo Martel en Las voces del fútbol.

Municipal 2-1 Alianza: el último partido de Mario Salas como DT

“Si yo no hubiese andado bien cuatro o cinco partidos seguro que a mitad de año me venía por mis propios medios. Duró mucho para los resultados que tuvo: dos partidos ganados de 19, muy complicado”, añadió el ex volante blanquiazul.

Por otro lado, Martel habló sobre la pésima participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, donde se convirtió en el club con más partidos sin ganar en la historia del torneo con 23. Aseguró que a sus 45 años corre más que algunos de los jugadores del actual plantel. “Fue un verdadero desastre, por no decir una vergüenza. Yo con 45 corro más que algunos”, concluyó.

Luego de la salida de Mario Salas, Alianza Lima goleó 4-0 a FBC Melgar con doblete de Patricio Rubio y otros tantos de Carlos Acues y Kluiverth Aguilar, y se alejó de la zona de descenso de la Liga 1. Guillermo Salas fue el DT interino; sin embargo, Daniel Ahmed sería nombrado como nuevo entrenador hasta el final de temporada e, incluso, hasta el 2021.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.