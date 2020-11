Padres de Gianluca Lapadula manifestaron su emoción por la convocatoria del delantero a la selección peruana [VIDEO]

Los padres de Gianluca Lapadula hablaron por primera vez tras concretarse la convocatoria de su hijo a la selección peruana. Gianfranco y Blanca Vargas, quien nació en nuestro país y cuyo vínculo permitió que el atacante nacido en Italia pueda vestir la Blanquirroja, no ocultaron su emoción.

“Me parece una cosa increíble. Gracias a todos, porque pudimos acelerar rápido las cosas. En pocos días, hemos corrido por aquí y por allá y vamos a ver lo que suceda en el campo”, mencionó la madre del ‘9’ sobre el proceso fugaz que el delantero realizó para ser convocable por la selección.

En diálogo con Fútbol en América, su padre se refirió a la ocasión en que Lapadula declinó de vestirse con la camiseta peruana en 2016, ya que se encontraba disputando el ascenso a la Serie A con su entonces equipo, Pescara, del que fue goleador.

“Cuando Gareca fue a Pescara, él no lo podía dejar (su club) porque estaba haciendo la fase final para ir a la Serie A. Él seriamente pensó: ‘Yo ya quedé con Pescara, no me puedo ir’”, manifestó.

Agregó que gracias a este llamado, el jugador del Benevento podrá jugar contra algunas de las mejores selecciones del mundo, las que disputan las Eliminatorias de Conmebol para ir al Mundial de Qatar 2022.

Describieron a su hijo como un futbolista que motiva al equipo, y destacaron su estilo aguerrido de juego. Ambos llegarán junto con él la próxima semana, cuando se incorpore a los trabajos de cara a los partidos frente a Chile y Argentina.

“A todos los peruanos, gracias. Esperamos por el bien de los jugadores, del entrenador Gareca, que es uno de los mejores del mundo, por todo el Perú y todos los peruanos, esperamos lo mejor para todos”, indicaron.

