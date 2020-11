WWE Monday Night RAW EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el evento rojo?

WWE RAW Monday Night EN VIVO ONLINE GRATIS este lunes 2 de noviembre. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV Fox Sports 2 a partir de las 19.00 horas (horario peruano) desde el Amway Center de Orlando, Florida. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del evento en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del WWE RAW Monday Night EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Fox Sports 2. En el minuto a minuto, encontrarás todas las peleas de la jornada, incidencias y más.

WWE Monday Night RAW: ¿a qué hora es el evento rojo?

Para seguir la transmisión de WWE Monday Night Raw, donde se pondrá fin a los cambios de luchadores de cada marca, en esta nota, te mostramos los horarios según tu país:

México - 7.00 p. m.

Perú - 7.00 p. m.

Ecuador - 7.00 p. m.

Colombia - 7.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Washington D. C. y Miami) - 8.00 p. m.

Bolivia - 8.00 p. m.

Paraguay - 8.00 p. m.

Chile - 8.00 p. m.

Argentina - 9.00 p. m.

Uruguay - 9.00 p. m.

Brasil - 9.00 p. m.

Randy Orton, conocido como ‘Apex Predator’, está de vuelta en la cima de la cadena WWE, pero el resto de la marca roja está ansiosa por derrotarlo.

'Apex Predator’ tuvo un comienzo caótico en su decimocuarto reinado del Campeonato Mundial el pasado lunes, ya que el nuevo Campeón de la WWE tiene un objetivo gigante en la espalda.

Drew McIntyre está motivado para reclamar su título y se peleó con ‘The Viper’ cuando Raw salió del aire la semana pasada. Asimismo, The Miz acecha como el nuevo Mr. Money in the Bank y sueña con otra carrera propia con el Campeonato de WWE.

Otra pelea electrizante que se vivirá en la jornada será la de Jeff Hardy y Elias. ‘The Charismatic Enigma’ y el artista de grabación de Universal Truth están listos para encontrarse en un Guitar on a Pole Match.

The New Day, por su parte, enfrentará a Cedric Alexander & Shelton Benjamin de The Hurt Business, en una acción sin título esta semana en Raw.

Mandy Rose y Dana Brooke han estado invictas desde que se unieron en Raw, pero enfrentarán su desafío más difícil hasta ahora contra Nia Jax y Shayna Baszler en una pelea sin galardón.

¿En qué canal ver WWE Raw en español?

Si te gusta la lucha libre y desear ver WWE Monday Night Raw en español, podrás seguirlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 2.

Sin embargo, si quieres seguir WWE Raw con la transmisión en inglés, en Estados Unidos, podrás verlo EN VIVO por USA Network.

