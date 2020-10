Mister Chip sobre Lapadula: Su llamado de Italia está lejano, eligió al Perú para ir al mundial

En la última semana el nombre de Gianluca Lapadula ha sido relacionado fuertemente con la selección peruana. Esto, luego de que se confirmara que el delantero ítalo-peruano había iniciado los trámites correspondientes para obtener su DNI. Con este documento, el jugador del Benevento sería elegible por Gareca. Teniendo en cuenta este panorama, Mister Chip fue tajante sobre la decisión del atacante.

Para estadista español, el caso Lapadula es un tema aislado, pues el delantero jugó un partido amistoso con la selección italiana, y ahora podría jugar con la selección peruana.

“Para el fútbol de selecciones siempre digo lo mismo: creo que un jugador tiene que jugar con el país en el que se sienta a gusto. En el país con el que ha nacido o si no ha nacido allí, que demuestre un sentimiento hacia esa selección y no me parece que sea el caso de Lapadula por todos los antecedentes que hay. Ahora quiere jugar con Perú porque ya no está haciendo tantos goles en Serie A”, indicó Mister Chip a la oficina de prensa de Betfair.

El español fue enfático al asegurar que el atacante del Benevento, ya no tenía opciones en la Azzurri. Por eso, ve en la Bicolor una opción para ir al Mundial Qatar 2022.

“Las llamadas de la selección italiana parecen muy lejanas y habrá pensado en que para ir al Mundial de Qatar en una selección emergente como Perú que ya estuvo en el último mundial es una buena opción”, explicó.

Asimismo, resaltó la facilidad que los jugadores puedan cambiar de camisetas a nivel de clubes, cosa que no debería suceder en las selecciones. “El fútbol de selecciones tiene que ser otra cosa y es así como lo veo. Aunque sea legal, porque por su madre tiene las posibilidades de jugar por Perú, este tipo de cosas no me gustan”.

