Representante de Ángel Comizzo: “La ‘U’ está hecha para él y él está hecho para la ‘U’"

Hace unos días las alarmas se encendieron entre los hinchas de Universitario por un supuesto acercamiento entre el técnico del club, Ángel Comizzo, y el Vasco da Gama de Brasil. El rumor fue desmentido casi de inmediato por Roberto García, representante del estratega argentino, quien aseguró no haber tenido conocimiento alguno del tema.

Así como en aquella oportunidad, el empresario y exfutbolista habló acerca de este asunto para reafirmar su postura. En diálogo con el diario Líbero, García no solo calificó como “malintencionada” la información que lo señala como el que ofreció a Comizzo al equipo brasileño, sino que además aseguró que su representando está muy identificado con el conjunto crema.

“No es verdad lo de Vasco Da Gama, solamente nos enteramos que la dirigencia de ese club lo tenía como una posibilidad, pero no se comunicaron con nosotros y nosotros no llamamos a nadie. Ángel no estaba ni enterado de eso. Nadie lo ofreció. El hincha debe estar tranquilo. Me extraña esa información que haya salido como salió, la veo malintencionada. Se va a quedar en Perú y está tranquilo”, expresó el agente después de aclarar que el contrato del DT es hasta fines del 2021.

En opinión de Roberto García, Comizzo ya está "enamorado" del club. Foto: Universitario

“Estar en Universitario es un tema que era mucha responsabilidad para Ángel. Él se fue por decisión de la otra administración que estaba a cargo en ese momento y vuelve a los dos o tres meses principalmente por la pandemia, ya que el anterior técnico, por el riesgo que tenía y la edad, no podía volver a Perú. Para Ángel, la ‘U’ está hecha para él y él está hecho para la ‘U’. Es un dicho que puede caer bien o mal, pero ahora la realidad se está viendo. En una fue campeón, luego segundo y ahora campeonó en el Apertura y quiere el título nacional”, declaró García.

Por último, el representante compartió su impresión sobre el rol que cumple Comizzo en el club estudiantil. “Es un ‘kamikaze’, porque pone el pecho ante las adversidades y por eso mi felicitación para él y el plantel, porque los blindaron de todo. Al hincha decirle que está abocado 100% en la institución y también en los juveniles, a quienes les va a seguir dando chances. Además, me parece que se enamoró ya eternamente de Universitario”, sentenció.

