Juan Aurich tiene en sus filas a jugador formado en Boca Juniors que fue clave en la temporada 2019

Fútbol peruano. Uno de los jugadores claves que tuvo Juan Aurich en su equipo durante la temporada anterior fue el argentino, Gustavo Collante, quien llegó a mediados del 2019 y con su talento en la volante logró aportarle mucho al equipo. Este jugador volverá a defender la camiseta del Ciclón en este año con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga 1.

A falta de pocos días para el inicio del campeonato, Líbero TV dialogó con Gustavo Collante, quien opinó sobre lo que podría ser la Liga 2 con equipos que apuntan a pelear el ascenso y un sistema de juego ajustado a los efectos de la pandemia.

“Uno mira, ve un poco las redes sociales, las incorporaciones, hay jugadores que no conozco, pero miro que tienen rodaje en Primera División, estoy más pensando en mejorar lo nuestro y mirar a los rivales para que el día que los tienes que enfrentar sepas cómo juegan”, sostuvo el futbolista, quien habló del sistema de competencia: “Con los play off va a ser más competitivo le da esa chispa para afrontar todo de la mejor manera. No hay margen de error,”, dijo.

La renovación de contrato de Collante tuvo que ver con la venia de Pepe Soto, entrenador del cuadro chiclayano, quien lo tuvo como pieza clave en la temporada anterior.

“El profe ha sido fundamental y ahora que estoy allí me siento como en casa. Sé a lo que juega y estoy contento de poderle aportar al equipo, junto a los demás compañeros”, manifestó.

Hizo menores en Boca Juniors

Gustavo Collante tiene 23 años de edad y se formó en Boca Juniors de Argentina. En este contexto reconoce el soporte a su carrera de sus representantes Luciano Mambrín y Adrián García.

“Son fundamentales en mi carrera. Hicieron posible mi llegada a Perú y estoy contento por su apoyo permanente. Sería lindo ascender con Aurich y jugar la Liga 1 también por este equipo”, finalizó.

