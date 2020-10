Ronald Koeman en respuesta a palabras de Griezmann: “Al final decido yo” [VIDEO]

Desde que llegó al Barcelona, el entrenador Ronald Koeman ha manifestado en varias oportunidades que él tiene la última palabra en cuestiones como la conformación del plantel, la titularidad de algunos jugadores o la ubicación dentro del campo de juego de los mismos. En ese sentido, las recientes declaraciones de Antoine Griezmann no pasaron desapercibidas, pues el francés dio a entender que en su selección se siente más cómodo que en el club catalán.

En conferencia de prensa previa al partido contra Getafe, Koeman reveló que conversó con el delantero y le explicó que su decisión se debe a que considera que eso es lo mejor para el funcionamiento del equipo.

“Estuve hablando con Antoine ayer (jueves) por la tarde no por lo que ha dicho, sino sobre su posición y rendimiento. Le dije que sí pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de ’10′ y de ‘9’, y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo", dijo.

El estratega neerlandés también aseguró que la posición no debía ser extraña para Griezmann, pues ya había jugado así con Francia. Además, reafirmó su autoridad dentro del club.

“Cuando estuve de seleccionador, en el Holanda vs. Francia, jugó por la derecha. Una vez más, no hace falta discutir sobre este tema. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento”, opinó, no sin antes reconocer que Griezmann “está haciendo lo mejor que puede hacer, que es trabajar fuerte y ser disciplinado, y luego lo que necesita es tener suerte en sus calidades ofensivas” .

