Ricardo Gareca sobre Bascuñán: “A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día”

La selección peruana perdió 2-4 ante su similar de Brasil en la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Lo más llamativo del encuentro no fue el hat-trick de Neymar Júnior, sino las decisiones del árbitro Julio Bascuñán, quien fue muy criticado por la prensa local y algunos jugadores de la Bicolor.

Es por ello que este iba a ser un tema recurrente en la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, quien respondió que a veces los árbitros tienen días buenos y malos. “De los árbitros no opino. No tengo costumbre de hacerlo. Estoy enfocado totalmente en el juego. A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día", comentó el Tigre.

En cuanto al partido, el estratega peruano resaltó que la Bicolor “neutralizó bien a Brasil, a pesar de todos los recuros que tienen” e incluso habló de los goles de Neymar. “Que haya hecho tres goles, dos fueron penales, no en jugadas. Recién el tercero fue en un contra ataque”, señaló.

“Creo que fueron situaciones que resolvimos mal nosotros pero de todas maneras, no vi en el juego en sí que de pronto hubiera una superioridad. Por momento logramos neutralizarlos pero tienen grandes jugadores”, agregó Ricardo Gareca.

Por último, se refirió a los jugadores peruanos, quienes se encuentran “golpeados” por el mal resultado. “El vestuario está golpeado, teníamos buenas expectativas para el partido de hoy. Es un grupo muy fuerte. Somos un grupo muy fuerte que soportan las adversidades, nos ganó un gran equipo, una gran selección. Queda el dolor de la derrota pero nos iremos recuperando con el correr de los días”.

