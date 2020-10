Argentina vs. Bolivia EN VIVO: ¿cuándo y cómo ver el partido por las Eliminatorias Qatar 2022?

Argentina viajará hasta La Paz para enfrentar a Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 13 de octubre desde las 15.00 horas en el estadio Hernando Siles de la Paz. El cotejo será transmitido EN DIRECTO por TyC Sports y TV Pública en Argentina, Cotas TV para Bolivia y Movistar Deportes en Perú. Además, puedes seguir el encuentro vía YouTube y Facebook.

Por otro lado, también podrás seguir el duelo entre Argentina vs. Bolivia EN VIVO en La República Deportes gracias a la señal de TyC Sports y Movistar Deportes. En esta nota podrás encontrar el minuto a minuto, goles, incidencias y el mejor resumen de la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Argentina vs. Bolivia EN VIVO: Previa del partido por Eliminatorias

Argentina derrotó por la mínima diferencia a Ecuador en La Bombonera; sin embargo, ha dejado más preguntas que respuestas. La prensa gaucha criticó a algunos jugadores de la Albiceleste, quienes fueron superados por los ecuatorianos en más de un pasaje del encuentro, como por ejemplo Leandro Paredes o Nicolás Tagliafico. Pese a ello, el entrenador Lionel Scaloni no haría muchos cambios para visitar a Bolivia en La Paz.

La gran sorpresa fue la no inclusión del delantero de la Juventus Paulo Dybala porque, según el doctor Martínez, al “no presentarse en condiciones para la practica deportiva y continuar recuperándose luego de su cuadro abdominal”, habría sido separado.

La Albiceleste partió pasadas las 15.30 horas hacia Santa Cruz de la Sierra, donde realizaron una breve escala para continuar su viaje en un avión más pequeño hacia La Paz. De acuerdo a la prensa argentina, Scaloni realizó labores técnicas y ejercicios con balón, luego movimientos tácticos en espacios reducidos poniendo énfasis en “la presión y tenencia”. Además, resaltaron que Juan Foyth podría ingresar por Gonzalo Montiel y Eduardo Salvio por Marcos Acuña.

Por otro lado, Bolivia vive una pesadilla. La selección de César Farías fue superada ampliamente por su similar de Brasil, con quien cayó goleada por 5-0 en el Arena Corinthians. Lo llamativo es que el estratega venezolano presentó un equipo alterno y guardó a sus figuras para enfrentar a Argentina este martes 13. Entre los que no jugaron destacan Marcelo Martins, Alejandro Chumacero, Jaume Cuéllar, Boris Céspedes, Erwin Sánchez Jr y Raúl Castro.

La prensa boliviana reveló un escándalo dentro de La Verde que involucra al actual seleccionador, a quien acusan de no convocar a jugadores si se niegan a firmar por una agencia de representación que lleva sus asuntos deportivos. “A la dirigencia de Bolivia y cuerpo técnico no le interesa la selección, solo les interesa sus cuestiones personales. Hubo tres jugadores que recibieron llamadas que decían que si no firmaban con un representante, no iban a ir a la selección, y así fue, no los convocaron”, sostuvo el exjugador Milton Melgar.

Argentina vs. Bolivia EN VIVO: ficha del partido

Partido Argentina vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Martes 13 de octubre ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿A qué hora? 15.00 horas ¿En qué canal? Cotas TV (Bolivia), TyC Sports (Argentina) y Movistar Deportes (Perú)

Argentina vs. Bolivia EN VIVO: horarios para ver las Eliminatorias

Si deseas seguir el partido entre Argentina vs. Bolivia EN VIVO deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te encuentras.

Argentina: 5:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Perú: 3:00 p. m.

México: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 4:00 p. m.

Argentina vs. Bolivia EN VIVO: canales para ver las Eliminatorias

El cotejo entre Argentina vs. Bolivia EN VIVO por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 será transmitido por TyC Sports y TV Pública en Argentina, Cotas TV en Bolivia y Movistar Deportes en Perú. A continuación te dejaremos el resto de canales de acuerdo a tu región.

Argentina: TyC Sports , TyC Sports Play y TV Pública

Bolivia: Cotas TV

Perú: Movistar Deportes

Colombia: Caracol TV

Chile: CDF HD y Chilevisión

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Sky HD

Estados Unidos: FITE y Fanitz USA

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV

Argentina vs. Bolivia EN VIVO: posibles alineaciones

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Eduardo Salvio; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos

DT: Lionel Scaloni

Bolivia: Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde, José Sagredo; Bustamante, Céspedes, Chumacero, Miranda, Cuellar y Martins.

DT: César Farías

Eliminatorias Qatar 2020, últimas noticias:

