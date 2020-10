¿A qué hora juega Brasil vs. Bolivia EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

Brasil vs. Bolivia EN VIVO ONLINE | VER Brasil vs. Bolivia ONLINE GRATIS | Juegan por la primera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 en el Arena do Gremio a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora de Bolivia) y 9.30 p. m. (hora de Brasil). El partido de hoy será transmitido EN DIRECTO por la señal de Cota Televisión para Bolivia, Movistar Deportes (Perú) y SporTV (Brasil).

La República Deportes realizará una transmisión del Brasil contra Bolivia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Cota Televisión, Movistar Deportes y SporTV. En el minuto a minuto, encontrarás: formación confirmada de Brasil y Bolivia, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Tite, entrenador de Brasil, no contará con el arquero Alisson para las dos primeras fechas, tras la lesión que se produjo en un entrenamiento con el Liverpool.

Además, el delantero Richarlison está en duda luego de salir al minuto 25 (el pasado sábado) del juego entre Everton y Brighton por la Premier League. Esto dejó al estratega del Scratch con dos bajas significantes para enfrentar a Bolivia, por la primera fecha de las Eliminatorias.

Por su parte, la escuadra altiplánica presentará un equipo con poco recorrido para visitar a Brasil tras las ausencias de los legionarios y de los jugadores de Bolívar y Wilstermann. Esto le ha dado una oportunidad a otros elementos que esperaban una chance.

“No le voy a facilitar la alineación a Brasil porque no la saben, a lo mejor en la siguiente jornada (frente Argentina) podremos decirlo antes”, dijo Farías el sábado en conferencia.

Brasil vs. Bolivia EN VIVO: ficha del partido

Partido Brasil vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Viernes 9 de octubre ¿Dónde? Arena do Gremio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú) / 8.30 p. m. (Bolivia) / 9.30 p. m. (Brasil) ¿En qué canal? Movistar Deportes (Perú), Cota TV (Bolivia), SporTV (Brasil)

¿A qué hora juega Brasil vs. Bolivia?

Si estás pensando ver Brasil vs. Bolivia EN VIVO en partido por las Eliminatorias Qatar 2022, aquí te dejamos los horarios dependiendo del país en el que te encuentres:

Perú: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Brasil vs. Bolivia?

Para seguir el partido Brasil vs. Bolivia EN VIVO por un canal de TV GRATIS, te dejamos la siguiente información:

En Perú: Movistar Deportes

En Bolivia: Cotas TV

En Brasil: SporTV

Brasil vs. Bolivia EN VIVO: posibles alineaciones

Brasil: Bruno Guimaraes; Everton, Philippe Coutinho, Neymar; Roberto Firmino.

DT: Tite

Bolivia: Carlos Lampe, Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo; Cristhian Árabe, Junior Sánchez, Diego Wayar, Raúl Castro, Jhasmani Campos y Carlos Saucedo.

DT: César Farías

Estadio: Arena de Sao Paulo

Eliminatorias Qatar 2022, últimas noticias:

