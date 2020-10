Ronald Koeman: “Leo Messi ha trabajado muchísimo sin balón, ha sido muy importante” [VIDEO]

Pese a que sufrieron la expulsión del defensor Lenglet en la primera parte del encuentro, FC Barcelona derrotó por 3-0 a Celta de Vigo por la cuarta fecha de LaLiga Santander y se ubicó en el quinto lugar de la tabla con seis unidades. Tras el triunfo, el estratega holandés Ronald Koeman declaró estar orgulloso con lo demostrado por sus dirigidos.

“Hemos hecho un gran trabajo, estoy muy orgulloso. Hemos trabajado con mucha disciplina con uno menos y hemos creado buenas ocasiones. Es para estar muy contento Ha sido importante hablar con el equipo en el descanso, sobre el sistema. Hemos estado muy compactos. Al final el resultado es justo”, expresó Koeman tras el pitazo final en Balaídos.

Al ser consultado sobre la expulsión del francés, el entrenador del FC Barcelona precisó que es una decisión del árbitro que no se puede discutir. “Sí ha sido falta, pero se puede discutir si ha sido tarjeta o no. Es una decisión por parte del árbitro que no se tiene que discutir. Era más importante saber jugar con diez. Arriba tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia”.

En España, diversos medios indican que la ausencia de Dembélé se debe a que podría salir del club en un futuro cercano, por lo que Koeman habló al respecto. ""No es verdad. Si pensara eso no le hubiera convocado. Pedri y Trincao son jugadores que pueden aportar más que Ousmane defensivamente y por eso fue mi decisión".

Por último, habló sobre Ansu Fati y Lionel Messi, quienes tuvieron presencia en dos de los tres goles del FC Barcelona. “Los dos han estado muy bien, como todo el equipo. Leo ha trabajado muchísimo sin balón, ha sido muy importante”, sentenció Ronald Koeman.

