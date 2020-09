Barcelona vs. Villarreal EN VIVO vía ESPN 2 por LaLiga: horarios y canales de TV del partido

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE juegan este domingo 27 de setiembre por la fecha 3 de LaLiga Santander 2020-21. El partido está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou con transmisión EN DIRECTO vía ESPN 2, ESPN Play y Movistar+ LaLiga (España).

El nuevo Barcelona de Ronald Koeman debutará en LaLiga Santander con su capitán y gran estrella, Lionel Messi, enfrentado con la directiva por no dejarle marchar y, en cambio, haber forzado la salida de su amigo Luis Suárez.

Además del uruguayo, se han ido Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Nelson Semedo; y solo han llegado Miralem Pjanic y Philippe Coutinho, este último de vuelta tras su cesión al Bayern de Múnich. Mientras se espera un delantero, un central y un lateral derecho, Koeman tendrá que conformarse con armar un equipo con muchos de los habituales de la temporada pasada y encajarlos en su sistema, un 4-2-3-1 al que el Camp Nou está muy poco acostumbrado.

La del meta Marc-André ter Stegen, que se recupera de un intervención de rodilla, es la baja destacada que tiene el entrenador holandés para el debut liguero. Habrá que ver cómo rinde el equipo en el primer partido oficial de la temporada, tras tres amistosos de preparación (Girona, Nastic y Elche), en los que fue incapaz de ganar de forma holgada y ofreció un juego previsible y bastante plano.

El Villarreal llega a Barcelona para afrontar su primer gran reto de la temporada, al enfrentarse a uno de los equipos de arriba y sin duda el que más mal se le ha dado en esta última década, ya que los castellonenses suman un empate y nueve derrotas seguidas, lo que supone uno de los peores registros como visitantes.

El equipo de Emery logró su primera victoria frente al Eibar, por lo que buscan su primera gran prueba frente a uno de los grandes. En lo deportivo, el equipo castellonense sigue con las bajas de los lesionados Alberto Moreno y Rubén Peña, a los que se suma Javier Ontiveros, que ha dejado el club para jugar con el Huesca, esta misma semana.

🎙️ @UnaiEmery_ 🎙️:



💬 "Estoy deseando ver cómo responderemos ante un gran equipo como el Barça".

💬 "Tenemos que responder a nivel ofensivo y defensivo. Ser capaces de entrar en duelos y ser ganadores".

💬 "Lo veo como una oportunidad y debemos creer en ello".#BarçaVillarreal pic.twitter.com/ATcPBSdgHh — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 26, 2020

La novedad destacada también será la llegada al equipo del delantero colombiano Carlos Bacca, que entra en la convocatoria tras recibir el alta médica, tras casi tres meses de baja. Respecto al posible once para este partido, no parece que vaya a haber muchos cambios respecto al último encuentro, con lo que solo la entrada en la banda izquierda de Estupiñán, sería la gran novedad.

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: ficha del partido

¿Cuándo juegan? Mañana, domingo 27 de setiembre ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿A qué hora? 2:00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: horarios del partido por LaLiga

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: canales del partido por LaLiga

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: posibles alineaciones del partido por LaLiga

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Countiho, Messi, Ansu Fati; y Griezmann.

Entrenador: Ronald Koeman

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol o Funes Mori, Pau, Estupiñán; Coquelin, Parejo, Chukwueze, Moi Gómez; Gerard Moreno y Paco Alcácer.

Entrenador: Unai Emery

Estadio: Camp Nou

FC Barcelona, últimas noticias:

